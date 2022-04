Aron Canet wütend über späten Abbruch und Neustart: "Fehler der Rennleitung"

Audio-Player laden

Das Moto2-Rennen in Portimao (Portugal) musste nach neun Runden unterbrochen werden. Plötzlicher Platzregen hatte dafür gesorgt, dass elf Fahrer in Kurve 2 ausgerutscht und ins Kiesbett gestürzt waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Aron Canet das Rennen angeführt. Er ist als Erster abgeflogen.

Der Spanier ist wild durch das Kiesbett gepurzelt, sein Motorrad prallte gegen die Streckenbegrenzung. Canet brach sich dabei die Speiche im linken Unterarm sowie den kleinen Finger der rechten Hand. Dass das Rennen neugestartet wurde, sorgt bei ihm für Unverständnis.

"Ich habe das Rennen angeführt und bin sehr traurig. Ich hoffe, das passiert nie wieder und die Rennleitung stoppt das Rennen früher. Das ist eine sehr riskante Situation für die Fahrer. Ich bin sehr verärgert über das zweite Rennen am Sonntag."

"Denn ich bin der Meinung, dass kein Rennen über sieben Runden hätte stattfinden sollen, wenn 15 Fahrer fehlen. Außerdem traf den fehlenden Fahrern keine Schuld am Unfall. Wir sind nicht schneller gefahren als in den Runden davor."

"Der Unfall wurde nicht durch unsere Fehler verursacht. Es tut mir leid, aber ich bin der Meinung, dass die Rennleitung das Rennen früher hätte stoppen müssen. Weil sie das nicht gemacht haben, war das ihr Fehler."

Canet hat natürlich auch die WM-Situation im Kopf. Während er verletzt ausgeschieden war, raste Celestino Vietti beim Neustart als Zweiter auf das Podest. In der WM ist Canet auf Platz fünf zurückgefallen. Der Rückstand auf Vietti wuchs auf 41 Punkte an.

Nur Canet hat sich bei dem Massensturz Verletzungen zugezogen. Am Montag wurde der Fahrer von Ex-Weltmeister Sito Pons in Barcelona operiert. Der Eingriff wurde in der Dexeus-Universitätsklink von Doktor Xavier Mir durchgeführt.

Am Dienstag durfte Canet das Krankenhaus verlassen und am Mittwoch begann er bereits mit der Rehabilitation. Denn er will am kommenden Wochenende sein Heimrennen in Jerez in Angriff nehmen. Dafür muss er aber am Donnerstag den Check der MotoGP-Ärzte bestehen.

"Ich habe immer noch starke Schmerzen und ich weiß, dass ich bis Jerez nicht bei 100 Prozent sein werde", sagt Canet. Aber er will auf die Zähne beißen und alles probieren: "Ich weiß, dass ich an diesem Wochenende leiden werde, aber ich werde wie immer mein Bestes geben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.