Aspar statt Angel Nieto: Martinez ändert wieder den Teamnamen

Ex-Weltmeister Jorge Martinez wird seinen Rennstall in der Saison 2020 wieder umbenennen. In den vergangenen beiden Jahren trat die spanische Mannschaft als Angel-Nieto-Team an. Es war eine Hommage an den Ende 2017 verstorbenen Angel Nieto. Der 12 + 1 Weltmeister hat den Motorradsport in Spanien populär gemacht. Martinez und Nieto waren freundschaftlich verbunden.

Nun wird der Rennstall wieder den Namen Aspar tragen. Aspar ist der Spitzname von Martinez. Seit er das Team im Jahr 1997 gegründet hat, trug es diesen Namen. Trotzdem bleibt man mit der Angel-Nieto-Foundation eng verbunden. Die Logos der Stiftung werden auch weiterhin auf den Motorrädern zu sehen sein.

In der Moto2-Klasse wird Aspar mit Hafizh Syahrin und Aron Canet an den Start gehen. Da sich KTM zurückgezogen hat, wird man nun Chassis von Speed Up einsetzen. In der Moto3-Klasse bleibt man KTM treu und vertraut auf die beiden Fahrer Albert Arenas und Stefano Nepa. Zusätzlich wird man auch in der MotoE mit einem Team vertreten sein.

"Es war eine Ehre, den Namen Angel Nieto auf der Strecke zu vertreten", sagt Martinez und denkt an die drei Moto3-Siege von Arenas: "Wir haben es geschafft, seinen Namen dreimal auf die oberste Stufe zu stellen. Ich werde Angel und seiner Familie für immer dankbar sein. Das ist aber kein Ende, sondern ein Komma, denn wir arbeiten weiter mit der Foundation zusammen."

Martinez ist Schirmherr der Angel-Nieto-Foundation. Beim Saisonfinale in Valencia wurde Martinez offiziell zur MotoGP-Legende ernannt. Zu diesem Kreis zählt auch Angel Nieto.

Mit Bildmaterial von LAT.