Dunlop entwickelt Reifen für die Moto2- und die Moto3-Klasse weiter

Audio-Player laden

Dunlop steht vor der 14. Saison als exklusiver Reifenausrüster in der Moto2-Klasse und vor der zwölften in der Moto3-Klasse. Die Reifen wurden im Detail weiterentwickelt, um eine bessere Performance zu ermöglichen.

Das Kontingent für die Moto2-Klasse besteht aus drei Vorder- und fünf Hinterreifen. Je nach Streckencharakteristik werden die entsprechenden Mischungen ausgewählt. Beim Hinterreifen gibt es vier verschiedene Mischungen und einen asymmetrischen Reifen.

Dieser asymmetrische Reifen mit unterschiedlichen Mischungen auf der linken und rechten Flanke kommt auf Strecken wie zum Beispiel dem Sachsenring und Barcelona zum Einsatz. Dunlop wird auch Schritt für Schritt Entwicklungsreifen ins Kontingent aufnehmen.

In den vergangenen beiden Jahren wurden auf 14 Strecken neue Rundenrekorde aufgestellt. Auch in diesem Jahr sind neue Rekorde zu erwarten, da Triumph beim Dreizylinder etwas höhere Drehzahlen freigibt.

"Jedes Jahr verlangen die Motorräder mehr von den Reifen, da die Kurvengeschwindigkeiten steigen", sagt Dunlop-Ingenieur Stephen Bickley. "Wir haben neue weichere Reifen entwickelt und uns auf die Performance konzentriert, damit die Teams mehr Optionen haben."

Auch in der Moto3-Klasse steht die Entwicklung der Reifen nicht still. Ab dem Saisonauftakt in Portimao kommt ein neuer weicher Vorderreifen zum Einsatz, der die Vorgängerversion ersetzt. Im Laufe des Jahres wird es einen neuen harten Hinterreifen geben.

Außerdem hat Dunlop neue Regenreifen entwickelt. "Die Moto2 und die Moto3 sind eine große technische Herausforderung", hält Dunlop-Motorsportchef Wim Van Achter fest. "Die Motorräder entwickeln sich in jedem Jahr weiter."

"Die Teams erwarten von uns, dass wir mit der Entwicklung Schritt halten. 2023 werden unsere Produkte bei der Performance einen beträchtlichen Schritt vorwärts machen. Durch verschiedene Reifenstrategien wird es enge Rennen geben."

Mit Bildmaterial von MotoGP.com (Dorna).