Eine Nacht im Krankenhaus: Aron Canet in Verkehrsunfall verwickelt

Audio-Player laden

Moto2-Fahrer Aron Canet ist am vergangenen Wochenende in Spanien in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Canet und seine Freundin blieben unverletzt. Der 22-Jährige musste aber eine Nacht im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben. Mittlerweile hat er selbst Entwarnung gegeben.

Der Unfall hat sich auf der Straße CV-510 Nahe Corbera ereignet, wo Canet wohnt. Dieser kleine Ort befindet sich rund 50 Kilometer südlich von Valencia. Canet war mit seiner Freundin in einer Corvette unterwegs. Der Unfall ereignete sich Samstagabend gegen 19:30 Uhr.

"Glücklicherweise sind meine Freundin und ich in Ordnung", schreibt Canet im Kurznachrichtendienst Twitter. "Gestern hatten wir einen Verkehrsunfall. Ich war Beifahrer. Es war ein großer Schreck, aber wir haben nur kleine Schrammen."

In der laufenden Saison zählt der Pons-Fahrer zu den WM-Kandidaten in der mittleren Klasse. Beim Abbruchrennen in Portugal hat er sich bei einsetzendem Regen bei einem Sturz in Führung liegend einen Bruch im linken Unterarm zugezogen.

Er wurde umgehend operiert und verpasste kein Rennen. In den ersten neun Grands Prix stand Canet fünfmal auf dem Podest. Der 22-Jährige ist in der WM-Gesamtwertung Dritter. Sein Rückstand auf Celestino Vietti beträgt 24 WM-Punkte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.