Erster WM-Punkt für Tulovic: "Darauf lässt sich aufbauen"

Nach Verletzungspech und einem Sturz in Austin hat Moto2-Pilot Lukas Tulovic beim Grand Prix von Spanien in Jerez seinen ersten WM-Punkt gesammelt. Von Startplatz 20 kam der Deutsche aus dem Intact-GP-Team bis auf Platz 15 vor.

"Ich bin happy, dass wir das Wochenende so beenden und einen Punkt mitnehmen konnten. Ein wenig schade, dass es zu Beginn des Rennens nicht so rund lief. Ich habe den Start versemmelt und bin dann auch noch etwas zurückgefallen", erklärt er.

Es habe dann ein paar Runden gedauert, um wieder ein, zwei Fahrer zu überholen und einen Rhythmus zu finden. "Das hat mich viel Zeit gekostet. Ohne das Ganze hätte ich vielleicht um die Plätze elf, zwölf kämpfen können", glaubt Tulovic.

Dennoch zeigt er sich mit dem Rennergebnis sehr zufrieden: "Ich hatte eine starke Pace nach dem ersten Drittel des Rennens und darauf lässt sich aufbauen. Jetzt schauen wir, ob wir beim Test vielleicht noch ein, zwei Zehntel finden und das Bike noch einen Ticken für die heißen Bedingungen verbessern."

Denn am Dienstag steht noch ein offizieller Testtag für die Moto2 und Moto3 in Jerez an. Dort hofft Intact, einen weiteren Schritt nach vorn machen zu können. Teammanager Jürgen Lingg weiß: "Jerez ist immer ein schwieriges Rennen, weil die Temperaturen, aber auch die Leistungsdichte einfach sehr hoch sind."

"Für Lukas ist es auch nicht einfach nach der Verletzung und dem schwierigen Austin-Wochenende, aber er hat sich gut zurückgekämpft im Rennen", lobt er den Deutschen.

"Durch seinen Kampfgeist ist er am Ende mit einem Punkt belohnt worden. Daran kann er nun anknüpfen und ich denke, wenn wir weiter so arbeiten, werden die entsprechenden Ergebnisse folgen", so Lingg, der dabei auch an Darryn Binder denkt.

Der Südafrikaner fehlte aufgrund einer Handverletzung, die er sich im dritten Training in Austin zugezogen hatte, auch in Jerez. "Ich möchte Darryn noch eine schnelle Genesung wünschen, denn wir hoffen, ihn bereits in Le Mans wieder bei uns zu haben", blickt Lingg auf den nächsten Grand Prix Mitte Mai.

