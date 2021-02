FIM und Dorna planen um: Moto2/Moto3 testen wie die MotoGP auch in Katar

Nachdem bereits die Vorsaison-Tests der MotoGP angepasst werden mussten mehr Infos, müssen nun auch die Teams der beiden kleinen Klassen umplanen. Der für März geplante Test in Jerez fällt aus. Dafür können die Teams auf dem Losail International Circuit in Katar testen, auf dem auch die beiden ersten Rennen stattfinden sollen.

"Der Wechsel des Austragungsortes für die Moto2 und die Moto3 wurde beschlossen, um möglichst sichere und möglichst effiziente Bedingungen für die Tests zu schaffen, indem die Reisen in jeder Klasse auf ein Minimum beschränkt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die beiden ersten Grands Prix der Saison mit Sicherheit und Gewissheit stattfinden können", kommentieren die Verantwortlichen vom Motorrad-Weltverband FIM, der Teamvereinigung IRTA und dem Rechteinhaber Dorna.

Vom 19. bis zum 21. März können die Fahrer und Teams der Moto2 und der Moto3 in Losail testen. Eine Woche später beginnt dann an gleicher Stelle die neue Grand-Prix-Saison. Am 28. März sollen beim Grand Prix von Katar die ersten Rennen gestartet werden. Am darauffolgenden Wochenende wird der Grand Prix von Doha auf der gleichen Strecke veranstaltet.

