Fotostrecke: 100 Siege für KTM! Diese 24 Fahrer durften jubeln

Brad Binder ist mit insgesamt 15 Siegen (Moto3: 7, Moto3: 8) der erfolgreichste KTM-Fahrer. 2020 tritt er für das MotoGP-Werksteam an.

Ebenfalls zwölfmal stand Miguel Oliveira mit KTM ganz oben auf dem Treppchen (Moto3: 6, Moto2: 6). Mittlerweile fährt er für Tech-3-KTM in der MotoGP.

Der 2016 verstorbene Luis Salom sammelte in seiner kurzen Karriere als KTM-Pilot sieben erste Plätze, alle in der Moto3.

In die Riege der sechsfachen KTM-Sieger reiht sich außerdem Romano Fenati ein. Er sammelte seine Moto3-Pokale von 2014-2016.

Sandro Cortese stand mit KTM in der Moto3-Saison 2012 fünfmal ganz oben auf dem Treppchen. Insgesamt 15 Podien brachten ihm den Titel.

Hiroshi Aoyama bringt es auf vier KTM-Erfolge. Zwei Rennen gewann der Japaner 2006, zwei 2007, jeweils in der 250er-Klasse.

Er erzielte den 100. Sieg für KTM: Albert Arenas triumphierte beim Saisonauftakt 2020 in Katar. Es war sein insgesamt vierter Sieg.

Drei Grand-Prix-Siege konnte Marco Bezzecchi bis dato feiern. Alle fuhr er 2018 in einem letzten Jahr in der Moto3 mit KTM ein.

2019 eiferte ihm Aron Canet nach, der ebenfalls drei Siege erzielte. Die Saison beendete er auf als Gesamtzweiter und stieg in die Moto2 auf.

Casey Stoner: 1 Sieg

Den ersten Sieg für KTM in der Motorrad-WM fuhr niemand Geringeres als Casey Stoner ein. In der 125er-Klasse gewann er 2004 in Malaysia.