Gonzalez und Munoz: Intact-Neuzugänge für Moto2- und Moto3-WM 2025

Für die Rennsaison 2025 der Motorrad-Weltmeisterschaft stellt sich das IntactGP-Team, das sowohl in der Moto2- als auch in der Moto3-Klasse antritt, fahrerisch teilweise neu auf. Aktuell sind im Rennstall aus Memmingen drei der vier Stammplätze besetzt für das kommende Jahr, einer ist noch frei.

Im Moto2-Team ist der diesjährige Rookie Senna Agius aus Australien für eine zweite Saison bestätigt. Sein neuer Teamkollege wird Manuel Gonzalez, der im Winter aus dem Gresini-Team zu Intact wechseln wird. Der 22-jährige Spanier folgt auf Darryn Binder, dessen Zeit im Intact-Team nach zwei Jahren zu Ende geht.

Jürgen Lingg, der das Moto2-Programm bei Intact leitet, sagt zur Verpflichtung von Gonzalez: "Ich denke, der Wechsel kommt für alle zu einem guten Zeitpunkt, denn Manuel hat mittlerweile viel Erfahrung sammeln können in dieser extrem hart umkämpften Kategorie, was der gesamten Teamstruktur einen Mehrwert bieten wird. Alle im Team sind sehr glücklich mit unserem Neuzugang und die Vorfreude auf die Zusammenarbeit ist groß."

Gonzalez selbst sagt über den Intact-Rennstall: "Dieses Team hat sich sehr bemüht, mich als Fahrer für das nächste Jahr zu bekommen. Wir haben beide hohe Erwartungen für die kommende Saison und ich will wie immer meine hundert Prozent geben. Ich werde für unsere Ziele kämpfen, und das sind die Spitzenplätze."

Für das Moto3-Team hat sich Intact die Dienste von David Munoz gesichert. Der 18-jährige Spanier wird im Winter aus dem BOE-Rennstall kommen. Wer sein Teamkollege sein wird, ist noch offen. Fest steht bislang nur, dass Collin Veijer das Intact-Team am Saisonende verlassen wird. Der Niederländer steigt für 2025 in die Moto2-Klasse auf und wird dort für das Team von Aki Ajo fahren.

Im Moto3-Team von Intact ist Petter Öttl derjenige, der die Fäden zieht. Er kommentiert die Verpflichtung von Munoz mit den Worten: "Er war unser Wunschfahrer und auch für ihn war unser Team die erste Adresse. David ist noch ein sehr junger Fahrer, hat aber mit einigen Podiumsplätzen bereits sein Potential bewiesen. Auf diesen wollen wir aufbauen und ihn bei seiner weiteren Entwicklung maximal unterstützen."

Munoz bestätigt. "Es ist das Team, das mich vom ersten Moment an am meisten gewollt hat", so der junge Spanier. "Ich vertraue ihnen voll und ganz, denn sie haben bewiesen, dass sie eines der Topteams sind, das ständig um Podiumsplätze und Meisterschaften kämpft. Ich bin sicher, dass ich von einem so erfahrenen Team lernen und mich als Spitzenfahrer und hoffentlich auch als Meisterschaftsanwärter weiterentwickeln kann."