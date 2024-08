IntactGP verliert Collin Veijer: Er fährt 2025 für das Ajo-Team in der Moto2

Das deutsche IntactGP-Team verliert Collin Veijer. Der Niederländer steigt 2025 in die Moto2-Klasse auf und wird für das Team von Aki Ajo an den Start gehen. Ursprünglich wäre es der Plan gewesen, dass Veijer nach zwei Moto3-Jahren mit IntactGP in die mittlere Klasse wechselt.

Aber in den vergangenen Wochen sind hinter den Kulissen einige Entscheidungen gefallen. Die Pierer Mobility AG richtet die Markenstrategie in der Motorrad-Weltmeisterschaft neu aus. Der Fokus wird wieder klar auf der Marke KTM liegen.

Ab dem nächsten Jahr werden beide MotoGP-Teams als KTM-Teams fahren. Die Marke GasGas verschwindet aus der Königsklasse. In der Moto3 bleibt GasGas beim Tech3-Team. Die Verlängerung mit Jakob Roulstone wurde auch schon bestätigt.

Die Marke Husqvarna wird aus der WM zurückgezogen, beziehungsweise der Vertrag mit IntactGP nicht verlängert. Das betrifft beide Mannschaften in der Moto2 und in der Moto3. Deswegen muss für das nächste Jahr die Finanzierung neu organisiert werden, vor allem für die Moto3.

Bei IntactGP ist man aber zuversichtlich, dass es klappen wird und man im nächsten Jahr wie bisher in beiden Klassen vertreten sein wird. Es könnte aber zu finanziellen Kürzungen beim Nachwuchsprogramm in der JuniorGP kommen.

Mit Senna Agius hat IntactGP einen Fahrer aus diesem Nachwuchsprogramm in die WM gebracht. Der Vertrag mit dem Australier wurde bereits verlängert. Er ist auch im nächsten Jahr in der Moto2-Klasse gesetzt.

Der logische Schritt wäre gewesen, mit Veijer einen weiteren Nachwuchsfahrer aus den eigenen Reihen in die Moto2 zu befördern. Er hat in seiner Rookie-Saison ein Rennen gewonnen. In der laufenden Saison siegte er einmal und stand vier weitere Male auf dem Podest.

Collin Veijer ist zukünftig Teil der KTM-Nachwuchsstruktur Foto: KTM

Red Bull ist ein persönlicher Sponsor von Veijer, wie auf seinem Helm deutlich zu sehen ist. Deshalb bestand auch von KTM das Interesse, den 19-Jährigen ins eigene Nachwuchsteam von Ajo zu bringen.

"Während seiner zwei Jahre in der Moto3 hat er gezeigt, dass er ein Fahrer ist, der eine große Zukunft auf der Weltbühne vor sich hat", ist Ajo überzeugt. "Er hat große Fortschritte und Professionalität gezeigt "

"Was ich auch respektiere, ist sein Fokus und seine Hingabe, denn sein Leben ist dem Erreichen seiner Ziele auf höchstem Niveau gewidmet. Es ist mir eine Freude, die Arbeit der KTM Academy fortzusetzen und weiter daran zu arbeiten, das maximale Potenzial aus den Fahrern herauszuholen."

Im nächsten Jahr übernimmt Veijer den Platz von Celestino Vietti. Deniz Öncü, der zuletzt wegen einer Verletzung länger pausieren musste, erhält eine zweite Chance und wird ein weiteres Jahr im Ajo-Team bleiben.

Veijer selbst ist "überglücklich", dass er in eines der erfolgreichsten Moto2-Teams wechseln kann: "KTM ist in allen GP-Klassen vertreten und das ist ein großartiger Schritt für meine Karriere. Es ist ein so renommiertes Team und die bisherigen Ergebnisse sprechen für sich."

"Sicherlich wird es nicht einfach sein, von der Moto3 zu kommen, aber ich werde mich gut vorbereiten. 2025 ist der richtige Zeitpunkt, um den Schritt zu machen, auch physisch wird mir die Moto2-Maschine besser liegen."

"Gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir erst die Hälfte der Saison hinter uns haben und ich werde mich weiterhin voll konzentrieren, um das bestmögliche Ergebnis in der Moto3-Meisterschaft in diesem Jahr zu erreichen."