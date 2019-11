IntactGP vor Valencia: Vize-WM für Lüthi und Teamtitel die großen Ziele

Das deutsche IntactGP-Team fiebert dem Moto2-Saisonfinale 2019 entgegen und hat sich für Valencia zwei Ziele gesteckt. In der Fahrerwertung kämpft Tom Lüth noch um die Vizeweltmeisterschaft. Nach Spanien reist der Schweizer als WM-Dritter. Sein Rückstand auf Brad Binder beträgt vier Punkte. Und auch in der Teamwertung ist IntactGP Zweiter. 14 Punkte fehlen auf die Pons-Mannschaft.

"Die Erwartungen an das letzte Rennwochenende sind natürlich ziemlich hoch", sagt Lüthi. "Es ist Wahnsinn, wie schnell die Saison vorbeigegangen ist. Die letzten drei Übersee-Rennen waren sehr erfolgreich und jetzt ist die Chance noch da, den Vize-Titel zu holen und diese Möglichkeit möchte ich packen." Nach hinten beträgt sein Vorsprung auf Jorge Navarro 20 Punkte.

3. Thomas Lüthi, Intact GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es ist wichtig, mich nach wie vor so gut es geht auf das Rennwochenende zu konzentrieren und so viele Punkte wie möglich mitzunehmen und dann schauen wir, wo wir nach dem Rennen in Valencia stehen bei der Endabrechnung. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Wir haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet in den letzten drei Rennen."

In Japan, Australien und Malaysia stand Lüthi auf dem Podest. "Wir haben das Motorrad auch im Hinblick auf die Abstimmung mehr verstanden", nennt er die Gründe für den Aufwärtstrend. "Ich hoffe, dass wir über das Wochenende gut arbeiten können und wir frühzeitig mit dem Set-up ready sind, um ein gutes Rennen zeigen zu können. Ich freue mich darauf und bin voll motiviert, noch einmal voll anzugreifen."

Marcel Schrötter will versöhnliches Saisonende

Schrötter fährt als WM-Achter zum Saisonfinale. Im Gegensatz zu Lüthi konnte der Deutsche zuletzt keinen Aufwärtstrend einleiten. "Ich gehe mit gemischten Gefühlen nach Valencia", sagt er deshalb. "Es ist das letzte Rennen der Saison und das stimmt mich schon ein bisschen traurig. Allgemein und auch für das Team gesehen, hatte ich eine sehr schöne Saison."

"Tom kämpft noch um den Vize-Titel und das Team kann immer noch die Teamwertung gewinnen und das ist das klare Ziel für dieses Wochenende, auch für mich persönlich! Ich will einfach noch einmal wirklich alles geben. In Malaysia war mein Gefühl fürs Motorrad endlich wieder richtig gut und wir waren das ganze Wochenende schnell und mit dabei."

Marcel Schrötter will für das Team den Titel holen Foto: LAT

"Das hat nach so vielen Rennwochenenden, an denen wir weit weg waren, wirklich gut getan. Es ist mein Ziel, das mit nach Valencia zu nehmen und auch dort wieder Spaß zu haben. Ich werde vom ersten Training an alles geben, um einen guten Abschluss hinzulegen. Das haben wir nach so einer Saison und nach der langen Durststrecke, in der wir auch mit meiner Verletzung zu kämpfen hatten, wirklich verdient."

Nachdem Schrötter sehr stark in die Saison gestartet ist, war im weiteren Saisonverlauf nur noch Platz drei beim Heimrennen auf dem Sachsenring ein Highlight. Neben Problemen mit der Abstimmung der Kalex kamen auch Verletzungen hinzu. "Die Saison hätte so genial werden können, aber es kam einfach alles zusammen. Ich hoffe, dass wir in Valencia ein ordentliches Ergebnis mit nach Hause nehmen können."

Jesko Raffin wieder in der MotoE am Start

Außerdem findet in Valencia auch das Saisonfinale des MotoE-Weltcups statt. Für IntactGP greift wieder Jesko Raffin an. Mit 32 Meisterschaftspunkten liegt der Schweizer aktuell auf Platz sieben in der Gesamtwertung. Zu Platz drei fehlen ihm 16 Punkte. "Für den letzten Einsatz in diesem Jahr in Valencia mit den zwei Rennläufen habe ich mir vorgenommen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln", sagt Raffin. "Noch ist alles drin, das wissen wir."

In der MotoE stehen für Jesko Raffin noch zwei Rennen auf dem Programm Foto: Dynavolt Intact GP / FGlaenzel

"Die Performance ist dieses Wochenende sehr wichtig. Es fängt schon mit der E-Pole an. Das ist eine Herausforderung und wird für das Rennen entscheidend sein. Valencia ist so und so schon immer recht eng, aber ich bin motiviert und freue mich. Ich möchte die Saison sehr gern mit einem guten Resultat beenden und auch meinem Team mit einem guten Resultat für diese Saison und den super Job, den sie gemacht haben, danken."

Mit Bildmaterial von LAT.