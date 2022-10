Jubelstimmung in Aragon: Lukas Tulovic ist Moto2-Europameister

Audio-Player laden

Lukas Tulovic hat am vergangenen Wochenende in Aragon vorzeitig den Titel in der Moto2-EM sichergestellt. Tulovic gewann beide Rennen, nachdem er sich im Qualifying souverän die Pole gesichert hatte. Nach dem ersten Sieg war Tulovic der Titel nicht mehr zu nehmen. Der Moto2-Europameister-Titel ist der bisher größte Meilenstein in Tulovics Karriere.

"Ich bin überglücklich. Es war ein perfektes Wochenende!", kommentiert der 22 Jahre Eberbacher. "Abgesehen vom Warm-up waren wir in allen Sessions auf Platz eins. Nach der Poleposition einen Doppelsieg zu landen und obendrein die Meisterschaft vorzeitig zu gewinnen - was will man mehr?"

"Trotzdem war ich vor dem ersten Rennen sehr nervös, was sich auch in den letzten Runden wiederholte. Vor der Zieldurchfahrt gingen mir viele Dinge durch den Kopf und es passierten einige Fehler. Es war wirklich nicht einfach, den Fokus zu behalten", gesteht Tulovic.

Pole und zwei Laufsiege: Lukas Tulovic feierte seinen Titel mit Stil Foto: IntactGP

"Um ehrlich zu sein, konnte ich ein paar Tränen im Parc Ferme und bei der Siegerehrung nicht zurückhalten. Das waren wirklich sehr emotionale und schöne Momente. Mit dem Sieg und der Meisterschaft in der Hand war der Tag aber noch nicht zu Ende", berichtet der IntactGP-Pilot.

"Es ging darum, den Fokus für das zweite Rennen wieder zu finden. Aber das war natürlich viel einfacher als vorher. Nachdem wir das Bike an die wärmeren Bedingungen angepasst hatten und ich gut vom Start wegkam, konnte ich sofort meine Pace fahren und genau das abrufen, was möglich war. Der Start-Ziel-Sieg war das i-Tüpfelchen auf diesem schönen Wochenende", freut sich Tulovic.

In der kommenden Saison wird Tulovic in der Moto2-WM voraussichtlich den Platz von Marcel Schrötter übernehmen, der in die Supersport-WM wechselt (mehr Informationen). Tulovic absolvierte bereits 2019 eine volle Saison in der Moto2-WM, sammelte damals mit der nicht besonders konkurrenzfähigen KTM nur drei WM-Punkte und wurde 29. der Gesamtwertung.

Mit Bildmaterial von IntactGP.