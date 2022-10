Lukas Tulovic krönt Moto2-Europameisterschaft mit siebtem Sieg

Audio-Player laden

Lukas Tulovic hat seine erfolgreiche Saison in der Moto2-Europameisterschaft mit einem Sieg gekrönt. Beim Finale in Valencia feierte der Deutsche seinen siebten Saisonsieg. Schon vor dem letzten Rennen stand der 22-Jährige als Meister fest.

Tulovic fuhr bereits von 2015 bis 2018 in dieser Serie. Nun drückte er dem Jahr seinen Stempel auf. Bei den ersten sechs Wochenenden eroberte er immer die Poleposition. Nur beim Finale in Valencia wurde es "nur" Startplatz drei. Von Saisonbeginn an war Tulovic der Mann, den es zu schlagen galt.

Er gewann die ersten beiden Rennen in Estoril, gefolgt vom Sieg bei der ersten Station in Valencia. Bei den beiden Läufen in Barcelona wurde es jeweils Platz zwei. Auch in Jerez und beim ersten Rennen in Portimao wurde es Rang zwei.

Dann setzte Tulovic zur nächsten Siegesserie an. Nach dem Triumph im zweiten Portimao-Rennen gewann er auch beide Rennen in Aragon und wurde vorzeitig Meister. Und nun der krönende Abschluss in Valencia. Seine Saisonbilanz lautet sieben Siege und vier zweite Plätze.

Die Europameisterschaft gewann Tulovic mit 73 Punkten Vorsprung auf Senna Agius. "Ich bin wirklich glücklich über meinen siebten Saisonsieg", sagt er nach der großen Abschlussfeier in Valencia. "Wir haben eine unglaubliche Saison hinter uns."

Der Deutsche hat sieben der insgesamt elf Saisonrennen gewonnen Foto: IntactGP

"Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die zu diesen Erfolgen beigetragen haben. In erster Linie gilt das meinem Team. Aber ich möchte auch mein Management, meinen Trainer, alle meine Sponsoren und meine Familie erwähnen."

"Es hat nicht nur diese eine Saison gebraucht, um hier anzukommen, sondern wir haben über viele Jahre auf diese Erfolge hingearbeitet. Alle Beteiligten haben mir auf ihre Weise ein Stück von dem gegeben, was es braucht, um dieses Niveau zu erreichen. Vielen Dank an alle!"

Tulovic wurde als erster Deutscher Moto2-Europameister. In den vergangenen Jahren hießen die Titelträger Jesko Raffin (2x), Edgar Pons (2x), Steven Odendaal, Eric Granado, Yari Montella und Fermin Aldeguer.

Tulovic bestritt die Europameisterschaft mit dem IntactGP-Team. Der deutsche Rennstall hat somit in diesem Jahr zwei Serien gewonnen. Dominique Aegerter sorgte für den erstmaligen Titelgewinn im MotoE-Weltcup.

Im kommenden Jahr kehrt Tulovic in die Moto2-Weltmeisterschaft zurück und übernimmt bei IntactGP den Platz von Marcel Schrötter. 2019 fuhr Tulovic bereits eine WM-Saison für den Kiefer-Rennstall. Seine einzigen WM-Punkte sammelte er damals mit Platz 13 in Assen.

