Lukas Tulovic punktet auch in Le Mans: "Zur Top 10 ist es nicht mehr weit"

Nachdem Lukas Tulovic in Jerez zum ersten Mal in dieser Moto2-Saison in die Punkteränge vorgedrungen war, gelang dem Deutschen am Grand-Prix-Wochenende in Le Mans eine erneute Steigerung. Auf den nachträglichen Einzug in Q2 und Startplatz 15 folgte im Rennen eine solide Fahrt auf Rang elf.

"Nach Jerez war es das Ziel, dass wir den nächsten Schritt meistern und das haben wir nun auch geschafft", freut sich der Intact-GP-Pilot über die Steigerung. "Wir sind besser ins Wochenende gestartet, haben uns besser qualifiziert und damit einfach auch eine bessere Ausgangslage fürs Rennen geschaffen."

"Ich konnte dieses Wochenende viel lernen von Top-Fahrern wie Ai Ogura und bin zufrieden mit der Pace, die ich abliefern konnte. Zur Top 10 ist es nicht mehr weit." Am Ende fehlten Tulovic auf den zehntplatzierten Sergio Garcia knapp acht Zehntel.

"In einigen flüssigen Passagen war ich sogar schneller, bin auch teilweise näher gekommen gegen Rennende, aber ich denke, auf der Bremse kann noch mehr gehen. Da müssen wir hier und da am Setting noch feilen, aber insgesamt haben wir ein gutes Bike auf die Strecke gebracht und ich konnte ein gutes Rennen fahren."

Auch Intact-GP-Teammanager Jürgen Lingg ist mit der Leistungskurve zufrieden: "Lukas hat uns an diesem Wochenende viel Freude bereitet. Am Samstag hat er es zum ersten Mal ins Q2 geschafft und hat im Rennen etwas daraus gemacht. Er war immer in der Nähe der Top 10, auch seine Rundenzeiten waren sehr ansprechend."

"Es hätte sogar noch für ein bisschen weiter vorne gereicht", glaubt Lingg, "aber wir sind mit diesem Ergebnis absolut zufrieden", denn wir und Lukas können auf dieser Leistung aufbauen. Zum Schluss noch ein Lob an seine Crew, die nach dem Sturz am Samstag (in Q2; Anm. d. R.) einen sehr guten Job gemacht hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.