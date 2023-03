Lukas Tulovic verletzt: Moto2-Pilot fehlt in Portimao und Termas de Rio Hondo

Audio-Player laden

Der Auftakt der Moto2-Saison 2023 in Portimao findet ohne den einzigen deutschen WM-Starter Lukas Tulovic statt. Tulovic zog seine Teilnahme am Grand Prix von Portugal zurück, nachdem die Schmerzen im rechten Handgelenk nach den beiden freien Trainings am Freitag zu groß waren.

"Die Nachwirkungen des Sturzes vom vergangenen Samstag sind schlimmer als erwartet. Ich habe in den Tagen vor dem Rennwochenende versucht, mich so gut wie möglich zu erholen. Wir haben wirklich alles versucht", wird Tulovic in einer offiziellen Pressemitteilung seines Teams Liqui Moly Husqvarna Intact GP zitiert.

"Am Freitag sind wir ohne Schmerzmittel gestartet und haben dann im 2. Training darauf zurückgegriffen. Nachdem die Schmerzen heute Morgen viel stärker waren als gestern, haben wir schließlich die Entscheidung getroffen, dieses Wochenende auszusetzen."

MRT-Scan offenbart wahre Verletzung bei Tulovic

Tulovic stieg bei den Moto2-Tests in Portimao am vergangenen Wochenende in der schnellen Zieleingangskurve per Highsider von seiner Kalex-Maschine ab und klagte danach über Schmerzen im rechten Handgelenk. Der Zustand besserte sich zwar in den darauffolgenden Tagen, die Belastung eines GP-Wochenendes kommt aber noch zu früh.

Der deutsche Moto2-Pilot wurde am Samstag ins Hospital do Algarve in Alvor gebracht, wo er sich einem MRT-Scan unterzog. "Dabei zeigte sich dann auch die eigentliche Verletzung, die vorher auf dem Röntgenbild nicht zu sehen war", erklärt Tulovic.

Lukas Tulovic saß nur in den Freitags-Trainings im Sattel seiner Moto2-Kalex Foto: Intact GP

"Es war nichts gebrochen, aber durch den Aufprall wurde ein Knochen so stark gequetscht und zusammengedrückt, dass sich im Inneren ein Ödem bildete. Außerdem hat sich in und um diesen Knochen Flüssigkeit gebildet, die vor allem beim Bremsen die starken Schmerzen verursacht." An Top-Platzierungen war daher am Freitag nicht zu denken.

Kein Start in Portimao und Termas de Rio Hondo

Tulovic drehte in den beiden Freien Trainings insgesamt 23 Runden und belegte in der kombinierten Zeitenliste mit einem Rückstand von 2,076 Sekunden Rang 26. Doch nicht nur der Saisonauftakt fällt für den Deutschen ins Wasser. Auch auf einen Einsatz beim Argentinien-GP am kommenden Wochenende muss Tulovic verzichten.

"Den Ärzten zufolge sollte die Heilung an der Außenseite schnell voranschreiten, während das größere Übel im Knochen einige Zeit brauchen wird, um vollständig zu heilen. Das bedeutet, dass auch Argentinien für mich ins Wasser fällt. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem Heilungsprozess, um hoffentlich für Austin fit zu sein", sagt er.

Tulovic ist nicht der einzige Moto2-Stammfahrer, der den Auftakt 2023 in Portimao auslassen muss. Ein Sturz in der Vorbereitung setzte WM-Mitfavorit Ai Ogura außer Gefecht, Rookie Izan Guevara erholt sich von einer OP. Zudem nahm Kohta Nozane nach einem heftigen Sturz im 3. Freien Training am Samstagmorgen nicht am Qualifying teil.

Mit Bildmaterial von Intact GP.