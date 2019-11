Moto2 2020: Das Starterfeld in der Übersicht

In der Moto2-Klasse gibt es für die Saison 2020 einige Veränderungen. Insgesamt werden 15 Teams mit 30 Fahrern am Start sein. Das sind zwei Fahrer weniger als 2019. Durch den Rückzug von KTM muss das Tech-3-Team in die Moto3-Klasse absteigen.

Das deutsche Kiefer-Team hat keinen Startplatz erhalten und auch das Tasca-Team wird nicht mehr dabei sein. Dafür haben das Petronas-Sprinta-Team und Gresini für die kommende Saison einen zweiten Startplatz erhalten.

Aus deutschsprachiger Sicht wird IntactGP die Speerspitze darstellen. Der Rennstall macht mit dem Deutschen Marcel Schrötter und dem Schweizer Tom Lüthi weiter. Philipp Öttl und Lukas Tulovic werden im nächsten Jahr nicht mehr Moto2 fahren. Auch Dominique Aegerter muss Platz machen: Er wird bei MV Agusta durch Simone Corsi ersetzt.

Dafür hat Jesko Raffin wieder einen Vollzeitplatz erhalten. Der Schweizer wird im RW-Racing-Team die Entwicklung des NTS-Chassis vorantreiben. Raffin hat einen Einjahresvertrag erhalten. Bo Bendsneyder bleibt ein zweites Jahr bei RW-Racing.

Im Speed-Up-Team bleibt mit Jorge Navarro und Fabio di Giannantonio alles gleich. Dafür hat Speed Up im nächsten Jahr mit dem Angel-Nieto-Team ein Kundenteam. Es tritt 2020 mit Aron Canet und Hafizh Sayhrin an, der von der MotoGP absteigt.

Marcel Schrötter ist voraussichtlich der einzige Deutsche im Feld Foto: LAT

Im Spitzenteam Marc-VDS sucht man nach dem überraschenden MotoGP-Aufstieg von Alex Marquez noch einen Ersatz und Teamkollegen für Sam Lowes, der von Gresini zu Marc-VDS wechselt. Xavi Vierge fährt 2020 bei Petronas-Sprinta. Der Rennstall aus Malaysia setzt mit Vierge und Jake Dixon auf zwei neue Fahrer.

Im Pons-Team heißt das Motto Kontinuität, denn Lorenzo Baldassarri und Augusto Fernandez werden erneut einen Angriff auf den WM-Titel starten. Im VR46-Team wird neben Luca Marini Marco Bezzecchi gesetzt, dessen Tech-3-Team die Moto2 verlassen wird. Nicolo Bulega wechselt zu Gresini, wo Edgar Pons sein Moto2-Comeback feiert.

Die italienische Italtrans-Mannschaft geht mit zwei Landsleuten an den Start: Enea Bastianini wird Lorenzo Dalla Porta als neuen Teamkollegen erhalten. Der Moto3-Weltmeister steigt eine Klasse auf, ebenso wie Marcos Ramirez. Er wird neben Joe Roberts im American-Team fahren.

Das SAG-Team hält an Remy Gardner, verliert Tetsuta Nagashima jedoch an das Ajo-Team. Nagashima ersetzt dort den in die MotoGP abgewanderten Iker Lecuona, der neben Jorge Martin eigentlich schon gesetzt war. SAG wich infolgedessen auf den jungen Malaien Kasma Daniel Bin Kasmayudin aus.

22 Fahrer werden 2020 eine Kalex pilotieren, vier fahren mit Speed Up, zwei mit NTS und zwei mit MV Agusta.

Das Moto2-Starterfeld für 2020:

IntactGP (Kalex): Marcel Schrötter - Tom Lüthi

Marc VDS (Kalex): ??? - Sam Lowes

Gresini (Kalex): Nicolo Bulega - Edgar Pons

Pons (Kalex): Lorenzo Baldassarri - Augusto Fernandez

Idemitsu (Kalex): Andi Farid Izdihar - Somkiat Chantra

Italtrans (Kalex): Enea Bastianini - Lorenzo Dalla Porta

SAG (Kalex): Remy Gardner - Kasma Daniel Bin Kasmayudin

Petronas-Sprinta (Kalex): Jake Dixon - Xavi Vierge

VR46 (Kalex): Luca Marini - Marco Bezzecchi

American Racing (Kalex): Joe Roberts - Marcos Ramirez

Ajo (Kalex): Tetsuta Nagashima - Jorge Martin

Forward (MV Agusta): Stefano Manzi - Simone Corsi

RW-Racing (NTS): Jesko Raffin - Bo Bendsneyder

Speed Up (Speed Up): Jorge Navarro - Fabio di Giannantonio

Angel-Nieto-Team (Speed Up): Aron Canet - Hafizh Syahrin

Mit Bildmaterial von LAT.