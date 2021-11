Moto2 2022: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Die Moto2-WM als mittlere Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft weist in der bevorstehenden Saison 2022 abermals 15 Teams mit je zwei Piloten auf. Dennoch gibt es ein neues Team im Feld, während gleichzeitig ein anderes verschwindet.

Das Petronas-Team zieht sich zurück. Dafür gibt es in Form des von Yamaha unterstützten Teams VR46 Master Camp einen neuen Rennstall. Der setzt aber nicht etwa auf Yamaha-Bikes, sondern auf die in der Moto2-Klasse mit Abstand am weitesten verbreitete Marke, nämlich Kalex. Unabhängig vom Einstieg des VR46 Master Camp Teams bleibt das schon bekannte VR46-Team der Moto2-Klasse weiterhin erhalten.

Bezogen auf die Besetzungen der Teams für die Moto2-Saison 2022 bleibt das Fahreraufgebot nur bei zwei Teams das gleiche wie es in der Saison 2021 der Fall war: Italtrans und Honda Team Asia, wobei auch letztgenanntes mit Kalex-Bikes ausrückt, und nicht etwa mit Honda-Bikes.

Hinsichtlich der Fahrer gibt es in der Moto2-Saison 2022 gleich zehn Rookies, die entweder aus der Moto3-Klasse oder aus anderen Nachwuchsklassen auf- beziehungsweise einsteigen. Angeführt wird die Liste von Moto3-Weltmeister Pedro Acosta, der innerhalb des Ajo-Teams in die Moto2-Klasse aufsteigt.

Auch Niccolo Antonelli ist ein Moto2-Rookie. Er dockt aus der Moto3-Klasse kommend bei VR46 an. Filip Salac, 2021 ebenfalls noch im Moto3-Feld am Start, fährt 2022 seine Moto2-Rookie-Saison für Gresini. Auch Salac' Teamkollege Alessandro Zaccone ist ein Neuling in der Klasse. Er kommt aus dem MotoE-Weltcup.

Jeremy Alcoba und Gabriel Rodrigo, die 2021 als Teamkollegen für das Moto3-Team Gresini am Start waren, fahren 2022 in der Moto2-Klasse für Intact respektive SAG. Romano Fenati wechselt ebenfalls von der Moto3- in die Moto2-Klasse. Ein Rookie im eigentlichen Sinne ist der für Speed Up fahrende Italiener aber nicht, da er schon 2018 in der mittleren WM-Klasse fuhr. Infolge des Misano-Skandals aber ging Fenati für drei Jahre zurück in die Moto3-Klasse.

Ein Moto2-Rookie im eigentlichen Sinne, wenngleich er schon ein Rennen in dieser Klasse als Wildcard-Pilot bestritten hat, ist Sean Dylan Kelly. Der aktuelle Champion der Supersport-Klasse unter dem Banner von MotoAmerica fuhr 2019 in Valencia zunächst einmalig für American Racing. 2022 fährt er die volle Saison für das Team und bildet zusammen mit Cameron Beaubier ein reines US-Gespann.

Ein Rookie mit berühmtem Nachnamen ist Zonta van den Goorbergh. Der Sohn des ehemaligen MotoGP-Piloten Jurgen van den Goorbergh dockt beim RW-Rennstall an. Und nicht zuletzt sind auch die beiden Fahrer im VR46 Master Camp Team genau wie das Team an sich Neulinge in der Moto2-WM. Es handelt sich um Manuel Gonzalez aus Spanien und Keminth Kubo aus Thailand.

Abgesehen von den zahlreichen Rookies gibt es im Moto2-Feld für die Saison 2022 noch einige Piloten, die innerhalb der Klasse das Team wechseln: Augusto Fernandez (von Marc VDS zu Ajo), Tony Arbolino (von Intact zu Marc VDS), Jake Dixon (von Petronas zu Aspar), Jorge Navarro (von Speed Up zu Pons) und Marcos Ramirez (von American zu Forward).

Forward setzt auch 2022 auf MV Agusta als Motorradmarke. Zwei andere Teams aber wechseln die Marke: Aspar, der Rennstall von Jorge "Aspar" Martinez, setzt in der neuen Saison auf GasGas anstatt Boscoscuro. Und der niederländische RW-Rennstall von Jarno Janssen wechselt von NTS auf Kalex. Damit verschwindet die Marke NTS aus der Motorrad-WM.

Teams und Fahrer für die Moto2-Saison 2022

Team Motorrad Piloten Ajo Kalex Augusto Fernandez Pedro Acosta * Marc VDS Kalex Sam Lowes Tony Arbolino VR46 Kalex Celestino Vietti Niccolo Antonelli * Aspar GasGas Albert Arenas Jake Dixon Gresini Kalex Filip Salac * Alessandro Zaccone * Team Asia Kalex Ai Ogura Somkiat Chantra Intact Kalex Marcel Schrötter Jeremy Alcoba * Speed Up Boscoscuro Romano Fenati Fermin Aldeguer American Racing

Kalex Cameron Beaubier Sean Dylan Kelly * Italtrans Kalex Joe Roberts Lorenzo Dalla Porta SAG Kalex Bo Bendsneyder Gabriel Rodrigo * Pons Kalex Aron Canet Jorge Navarro Forward MV Agusta Simone Corsi Marcos Ramirez RW Kalex Barry Baltus Zonta van den Goorbergh * VR46 Master Camp

Kalex Manuel Gonzalez * Keminth Kubo *

* Rookie

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.