Moto2 2023: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Während die Königsklasse MotoGP in der Saison 2023 der Motorrad-Weltmeisterschaft mit nur noch elf Teams aufwartet, treten in der Moto2-Klasse als der mittleren WM-Klasse weiterhin 15 Teams an. Das VR46-Team operiert in der Moto2-WM künftig unter neuem Namen (Fantic), bleibt als solches aber dabei.

Bezogen auf die Besetzungen gibt es für die Moto2-Saison 2023 den einen oder anderen Fahrerwechsel. Acht Piloten fahren 2023 ihre Rookie-Saison in der mittleren WM-Klasse. Dazu gehört unter anderem der amtierende Moto3-Weltmeister Izan Guevara, der innerhalb der Aspar-Teamstruktur aus dem Moto3- ins Moto2-Team aufsteigt.

Auch Guevaras letztjähriger Moto3-Teamkollege, Vizeweltmeister Sergio Garcia, ist einer der Moto2-Rookies 2023. Er fährt für das Pons-Team. Und auch der Gesamtdritte der Moto3-Saison 2022, nämlich Dennis Foggia, fährt 2023 Moto2. Er dockt bei Italtrans an. Hingegen steigt Darryn Binder aus der MotoGP-Klasse ab und fährt 2023 im Intact-Team seine erste Moto2-Saison.

Die weiteren vier Rookies im Moto2-Feld 2023 sind Kohta Nozane, der aus der Superbike-WM kommt und für VR46 Master Camp fährt, Rory Skinner, der aus der Britischen Superbike-Meisterschaft kommt und für das American Racing Team fährt, Borja Gomez, der aus der Spanischen Superbike-Meisterschaft kommt und für Fantic fährt, und Alex Escrig, der aus dem MotoE-Weltcup kommt und für Forward fährt. Alle vier haben als Ersatzfahrer oder Wildcard-Starter schon vereinzelte Moto2-Rennen bestritten, aber noch keine volle Saison.

Abgesehen von den acht Rookies gibt es im Moto2-Feld für die Saison 2023 noch drei Piloten, die innerhalb der Klasse das Team wechseln. Es sind Albert Arenas (von Aspar zu Ajo), Lorenzo Dalla Porta (von Italtrans zu SAG) und Jeremy Alcoba (von Intact zu Gresini).

Lukas Tulovic, der neben Darryn Binder bei Intact GP fährt, ist übrigens kein Rookie. Der Deutsche war 2019 für Kiefer am Start und kehrt nun in die Moto2-WM zurück. Hingegen hat sich Marcel Schrötter nach zehn vollen Moto2-Saisons verabschiedet. Er fährt 2023 in der Supersport-WM.

Fabrikate gibt es in der Moto2-Saison 2023 weiterhin drei, nämlich Kalex, Boscoscuro und MV Agusta. Zwar tragen die Teams Intact und Aspar einen Hersteller im offiziellen Teamnamen (Husqvarna respektive GasGas). In diesen beiden Fällen handelt es sich aber um reine Marketingmaßnahmen. Sowohl Intact als auch Aspar fahren mit Kalex-Chassis.

Teams und Fahrer für die Moto2-Saison 2023:

Ajo (Kalex): Pedro Acosta, Albert Arenas

Asia (Kalex): Ai Ogura, Somkiat Chantra

Pons (Kalex): Aron Canet, Sergio Garcia *

Aspar (Kalex): Jake Dixon, Izan Guevara *

Marc VDS (Kalex): Tony Arbolino, Sam Lowes

Speed Up (Boscoscuro): Alonso Lopez, Fermin Aldeguer

Intact (Kalex): Lukas Tulovic, Darryn Binder *

Fantic (Kalex): Celestino Vietti, Borja Gomez *

Italtrans (Kalex): Joe Roberts, Dennis Foggia *

SAG (Kalex): Bo Bendsneyder, Lorenzo Dalla Porta

VR46 Master Camp (Kalex): Manuel Gonzalez, Kohta Nozane *

American (Kalex): Sean Dylan Kelly, Rory Skinner *

Gresini (Kalex): Filip Salac, Jeremy Alcoba

RW (Kalex): Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh

Forward (MV Agusta): Marcos Ramirez, Alex Escrig *

* Rookie

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.