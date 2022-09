Moto2 Aragon FT1 2022: Augusto Fernandez führt spanisches Quintett an

Audio-Player laden

Fünf Spanier setzten sich im ersten Freien Moto2-Training auf heimischem Boden an die Spitze der Zeitenliste. Augusto Fernandez umrundete das fünf Kilometer lange MotorLand Aragon mit 1:52.925 Minuten. Diese Bestzeit stellte der WM-Führende in seiner 16. und letzten Runde auf.

Erster Verfolger war Aron Canet mit 0,132 Sekunden Rückstand. Dahinter reihte sich Misano-Sieger Alonso Lopez als Dritter ein. Mit Pedro Acosta und Fermin Aldeguer folgten zwei weitere Spanier auf den Plätzen vier und fünf.

Mit Lopez und Aldeguer mischten wieder die beiden Boscoscuro-Chassis im großen Kalex-Feld vorne mit. Erster Verfolger des spanischen Quintetts war der Brite Jake Dixon auf Platz sechs. Dixon fehlte bereits eine halbe Sekunde auf die Fernandez-Bestzeit.

Dahinter komplettierten Tony Arbolino, Somkiat Chantra, Jorge Navarro und Cameron Beaubier die Top 10. Beaubier hat angekündigt, dass er im nächsten Jahr in die USA zurückkehrt und wieder in der MotoAmerica an den Start gehen wird.

Ai Ogura, der in der WM vier Punkte Rückstand auf Fernandez hat, beendete den Vormittag mit 1,1 Sekunden Rückstand als 13. Für die einzigen gelben Flaggen sorgte Rookie Taiga Hada mit einem Sturz in Kurve 5.

Marcel Schrötter war einmal mehr im Mittelfeld zu finden. Der Rückstand des Deutschen betrug eineinhalb Sekunden. Damit wurde er 15. Die Zukunft von Schrötter ist weiterhin offen. Das IntactGP-Team soll den Gerüchten nach im nächsten Jahr mit Darryn Binder und Lukas Tulovic fahren.

Das zweite Training beginnt um 15:10 Uhr.

