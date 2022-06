Moto2 Assen FT1: Canet im Regen knapp vorn - Schrötter auf Platz 14

Audio-Player laden

Aron Canet hat sich im ersten Freien Training der Moto2 in Assen die knappe Bestzeit gesichert. Der Kalex-Pilot war mit 1:46.877 Minuten im Regen nur 85 Tausendstel schneller als sein nächster Verfolger Fermin Aldeguer (Boscoscuro). Sachsenring-Sieger Augusto Fernandez (Kalex) belegte Rang drei.

Trotz widriger Bedingungen auf nasser Strecke zog das Tempo früh an. Marcel Schrötter fuhr zunächst vorne mit. Der Deutsche, der am Sachsenring nur knapp das Podium verpasste, steigerte sich mit jeder Runde und schob sich immer wieder an die Spitze.

Vor dem letzten Run lag er nur 0,115 Sekunden hinter Tony Arbolino, der zu diesem Zeitpunkt führte. In der Schlussphase wurde es dann aber noch einmal schneller. Immer mehr Fahrer drangen in 1:47er-Zeiten vor. Schrötter gelang das nicht, weshalb er am Ende bis auf Platz 14 durchgereicht wurde.

Auch Arbolino fiel in der Schlussphase zurück. Er wurde trotz persönlicher Steigerung von gleich vier Fahrer verdrängt. Canet und Aldeguer gelang es dabei sogar, die 1:47 Minuten zu knacken. Fernandez blieb zwar knapp darüber, hatte aber auch nur 0,175 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Canet.

Somkiat Chantra reihte sich als Vierter ein, gefolgt vom Marc-VDS-Duo Arbolino und Sam Lowes. Filip Salac, Jake Dixon, Alonso Lopez und Ai Ogura komplettierten die Top 10, die 0,763 Sekunden trennten. WM-Leader Celestino Vietti wurde 13., knapp vor Schrötter.

Für den einzigen Sturz in der Session sorgte Barry Baltus, der in Kurve 12 zu Boden ging und nicht weiterfahren konnte, weil seine Kalex zu stark beschädigt war. Er belegte Platz 22.

Pedro Acosta, am Sachsenring noch starker Zweiter, kann in Assen nicht fahren. Der Ajo-Pilot brach sich bei einem Motocross-Unfall vor wenigen Tagen das Bein und musste operiert werden. Deshalb verpasst er das letzte Rennwochenende vor der Sommerpause. Einen Ersatz gibt es für den Spanier nicht.

