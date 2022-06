Moto2 Assen FT2: Joe Roberts fährt Bestzeit - Schrötter mit Rückstand

Audio-Player laden

Joe Roberts hat den Freitag in Assen als Schnellster beendet. Der Kalex-Pilot setzte sich im zweiten Freien Training mit einer Zeit von 1:37.393 Minuten gegen Augusto Fernandez durch, dem 0,136 Sekunden fehlten. Albert Arenas komplettierte das Kalex-Trio als Dritter. Auch er lag nur 0,176 Sekunden zurück.

Nach den widrigen Bedingungen in ihrem ersten Freien Training fanden die Moto2-Piloten am Nachmittag eine so gut wie trockene Strecke vor, sodass gleich mit Slicks gefahren werden konnte. Die Zeiten vom Vormittag waren also bald Geschichte.

Sachsenring-Sieger Fernandez steigerte sich als Erster auf eine 1:37er-Zeit und setzte sich damit an die Spitze. Aron Canet, Schnellster im FT1, rückte zunächst nicht aus. Wie schon am Sachsenring litt der Spanier unter Nasenbluten - eine Folge seines Autounfalls vor, den er vor dem Deutschland-Grand-Prix hatte.

Für einen frühen Sturz sorgte Sam Lowes, der in Kurve 4 ausrutschte. Gleiches passierte Fernandez etwas später in Kurve 5. Beide blieben unverletzt. Im Klassement wurde Fernandez zunächst von Arenas verdrängt, konnte sich aber zurück auf der Strecke wieder vorbeikämpfen. Für Platz eins reichte es jedoch nicht.

Denn auch Roberts zog das Tempo noch einmal an und schob sich im Schlussspurt noch an die Spitze. Hinter ihm, Fernandez und Arenas meldete sich Ai Ogura nach einem schwierigen Wochenende auf dem Sachsenring mit dem vierten Platz zurück.

Die beiden Boscoscuro-Piloten Fermin Aldeguer und Alonso Lopez beendeten das Training auf den Positionen fünf und sechs. Canet kämpfte sich trotz anhaltender Probleme auf Platz sieben. Noch an diesem Freitag soll der Spanier im Krankenhaus behandelt werden, um das wiederkehrende Nasenbluten zu stoppen.

WM-Leader Celestino Vietti verbesserte sich auf Rang acht. Jorge Navarri und Filip Salac komplettierten die Top 10. Marcel Schrötter kam nicht über Platz 17 hinaus. Sein Rückstand lag bei knapp einer Sekunde. Lowes konnte nach seinem frühen Crash nicht mehr ausrücken und blieb auf dem 18. Rang hängen.

Neben ihm und Fernandez gingen im Verlauf des Trainings auch die beiden Rookies Manuel Gonzalez und Sean Dylan Kelly sowie Jake Dixon zu Boden. Verletzt wurde niemand.

