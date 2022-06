Moto2 Assen FT3: Fernandez vor Arenas Schnellster - Schrötter in den Top 10

Audio-Player laden

Sachsenring-Sieger Augusto Fernandez hat das letzte Moto2-Training in Assen als Schnellster beendet. Der Kalex-Pilot fuhr mit 1:37.115 Minuten die Bestzeit und lag 65 Tausendstel vor Albert Arenas auf Rang zwei. Bo Bendsneyder setzte sich bei seinem Heim-Grand-Prix mit Platz drei in Szene.

Da die Bedingungen deutlich besser waren als gestern, konnten sich wie schon in den anderen Klassen auch in der Moto2 auf Anhieb viele Fahrer gegenüber Freitag steigern. Die 1:37er-Marke konnte aber selbst in der Schlussphase niemand knacken.

Das lag auch an späten gelben Flaggen, für die Sam Lowes und Filip Salac sorgten. Beide stürzten unabhängig voneinander in der Zielschikane, nachdem die Session bis dahin ohne Zwischenfälle verlaufen war. Fernandez ging bereits früh in Führung und gab diese bis zu karierten Flagge auch nicht mehr ab.

Schrötter steigerte sich im letzten Umlauf und schob sich auf Rang zwei, verlor die Runde wegen Verletzung der Tracklimits in Kurve 18 jedoch wieder und fiel auf den neunten Platz zurück. Damit blieb Arenas Zweiter. Lokalmatador Bendsneyder verdrängte Ai Ogura in den Schlussminuten noch von Platz drei.

Tony Arbolino komplettierte die Top 5. Dahinter reihten sich Jake Dixon und Joe Roberts ein. Salac wurde trotz seines späten Sturzes Achter. Boscoscuro-Fahrer Alonso Lopez sicherte sich hinter Schrötter als einziger Nicht-Kalex-Pilot noch einen Top-10-Platz.

WM-Leader Celestino Vietti beendete das Training als Elfter. Ihm fehlten 0,418 Sekunden auf die Spitze. Die letzten Q2-Direktplätze gingen an den gestürzten Lowes sowie Somikat Chantra und Cameron Beaubier. Jorge Navarro scheiterte als 15. knapp.

Aron Canet litt wie schon gestern erneut unter Nasenbluten und fuhr nur drei Sichtungsrunden. In Rücksprache mit den Ärzten und seinem Team hat sich der Spanier entschieden, den Rest des Wochenende auszusetzen. Ein ursprünglich für gestern geplanter Eingriff an seiner Nase soll am Montag in Barcelona stattfinden.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Augusto Fernandez (Kalex)

Albert Arenas (Kalex)

Bo Bendsneyder (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Tony Arbolino (Kalex)

Jake Dixon (Kalex)

Joe Roberts (Kalex)

Filip Salac (Kalex)

Marcel Schrötter (Kalex)

Alonso Lopez (Boscoscuro)

Celestino Vietti (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Somkiat Chantra (Kalex)

Cameron Beaubier (Kalex)

