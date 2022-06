Moto2 Barcelona FT2: Canet bleibt Tageschnellster - Schrötter in den Top 10

Audio-Player laden

Joe Roberts hat das zweite Freie Training der Moto2 in Barcelona als Schnellster beendet. Mit einer Sessionbestzeit von 1:44.752 Minuten setzte sich der Kalex-Pilot gegen seine Markenkollegen Aron Canet und Pedro Acosta durch, die die Plätze zwei und drei belegten. Nur knapp zwei Zehntel trennten die Top 3.

Allerdings war Roberts Zeit drei Zehntel langsamer als die FT1-Bestzeit von Canet am Vormittag. Überhaupt konnte sich bei den heißen Bedingungen im zweiten Freien Training kaum ein Fahrer steigern. Roberts ist in den Top 10 des Gesamtklassement der Einzige, der am Nachmittag schneller unterwegs war.

Der US-Amerikaner rangiert dort an achter Stelle. Canet führt das kombinierte Tagesergebnis vor Augusto Fernandez und Jake Dixon weiterhin an. Sam Lowes, Bo Bendsneyder, Albert Arenas und Marcel Schrötter folgen auf den Plätzen vier bis sieben.

Am Nachmittag hielt sich Schrötter ebenfalls lange in den Top 10 auf, fiel dann aber auf Platz elf zurück. Pedro Acosta, der das zweite Freie Training lange anführte, bevor Roberts übernahm, ist in der Gesamtwertung auf Platz neun hinter Roberts zu finden. Alonso Lopez komplettiert als bester Boscoscuro-Pilot die Top 10.

Die beiden WM-Führenden Ai Ogura und Celestino schlossen den Freitag auf den Plätzen elf und zwölf ab. Lorenzo Dalla Porta verbesserte sich auf Rang 13. Filip Salac wäre als 14. nach jetzigem Stand der letzte Fahrer, die den direkten Einzug in Q2 schafft.

Zwei Stürze gab es während des Nachmittagstrainings: Fernandez ging, auf Bestzeitkurs liegend, in Kurve 10 spät zu Boden und konnte die Session nicht mehr aufnehmen. Zuvor war bereits Rookie Zonta van der Goorbergh gestürzt. Beide blieben unverletzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.