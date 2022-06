Moto2 Barcelona FT3: Roberts toppt extrem enge Session - Vietti in Q1 Joe Roberts führt das dritte Moto3-Training in Barcelona hauchdünn vor Jake Dixon und Pedro Acosta an - Marcel Schrötter wird Elfter - Celestino Vietti scheitert knapp

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden In einer denkbar engen dritten Trainingssession der Moto2 in Barcelona hat sich Joe Roberts mit einer Bestzeit von 1:44.154 Minuten knapp durchgesetzt. Der Kalex-Pilot war nur eine Tausendstel schneller als Jake Dixon, der Zweiter wurde. Pedro Acosta lag auf Platz drei auch nur drei Tausendstel zurück. Roberts und auch Dixon fuhren ihre persönlichen Bestzeiten bereits in ihrer dritten Runde. Überhaupt steigerte sich die große Mehrheit des Feldes schon in den ersten Trainingsminuten gegenüber gestern. Unter den Top 3 machte einzig Acosta zum Schluss noch einen Sprung nach vorn auf den dritten Platz. Er verdrängte Bo Bendsneyder auf die vierte Position. Dahinter reihten sich Albert Arenas, Barry Baltus und Lorenzo Dalla Porta ein. Aron Canet, gestern Zeitschnellster, klassierte sich als Achter. Filip Salac und Sam Lowes komplettierten die Top 10, die nicht einmal zwei Zehntelsekunden voneinander trennten. Auch Marcel Schrötter, der das Training als Elfter abschloss, hatte nur 0,221 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Manuel Gonzalez wurde Zwölfter. Die beiden WM-Führenden Ai Ogura und Celestino Vietti beendeten die Session auf den Plätzen 13 und 14. Weil Augusto Fernandez gestern aber schneller war als Vietti, fiel dieser auf Rang 15 zurück und damit raus aus den Plätzen für den Q2-Direkteinzug - und das bei einem Rückstand von 0,354 Sekunden auf die Spitze. Auch Jorge Navarro, Stefano Manzi, Tony Arbolino und Somkiat Chantra scheiterten knapp. Sie müssen in Q1 ums Weiterkommen kämpfen, genauso wie die Boscoscuro-Piloten Alonso Lopez und Fermin Aldeguer, die es nur auf die Plätze 20 und 21 schafften. Dabei war Aldeguer der letzte Fahrer im Zeitfenster von einer Sekunde zur Bestzeit. Direkt für Q2 qualifiziert sind: Joe Roberts (Kalex) Jake Dixon (Kalex) Pedro Acosta (Kalex) Bo Bendsneyder (Kalex) Albert Arenas (Kalex) Barry Baltus (Kalex) Lorenzo Dalla Porta (Kalex) Aron Canet (Kalex) Filip Salac (Kalex) Sam Lowes (Kalex) Marcel Schrötter (Kalex) Manuel Gonzalez (Kalex) Ai Ogura (Kalex) Augusto Fernandez (Kalex) Mit Bildmaterial von Motorsport Images.