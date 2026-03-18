Moto2-Chaos in Thailand: FIM korrigiert nachträglich die Punktewertung

Das Auftaktrennen der Moto2-Klasse in Thailand verlief äußerst turbulent. Zweimal musste das Rennen wegen Unfällen unterbrochen werden. Zur ersten roten Flagge kam es in der vierten Runde. Ein Elektronikdefekt an der Maschine von Senna Agius löste eine Kettenreaktion aus.

David Alonso konnte nicht ausweichen und stürzte. Anschließend wurde der Kolumbianer von Filip Salac getroffen. Zum Glück zog sich Alonso keine schweren Verletzungen zu. Anschließend wurde das Rennen über elf Runden neu gestartet.

Doch schon in der ersten Runde kam es zu einem Unfall zwischen Sergio Garcia und Luca Lunetta. Während sich Garcia dabei am Zeigefinger der linken Hand verletzte, brach sich Lunetta das rechte Bein und musste operiert werden.

Schließlich wurde das Rennen erneut für sieben Runden gestartet. IntactGP-Fahrer Manuel Gonzalez gewann knapp vor Izan Guevara und Daniel Holgado. Allerdings erhielt Gonzalez für seinen Sieg in Thailand keine 25 WM-Punkte.

Der Motorrad-Weltverband FIM korrigierte den Punktestand. Unmittelbar nach dem Rennen wurden zunächst volle WM-Punkte vergeben. Bei genauerer Kontrolle wurde jedoch ein Fehler entdeckt, weshalb für dieses Rennen doch nur halbe WM-Punkte vergeben wurden.

Normalerweise zeigt die Software der Rennleitung an, wenn 50 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Renndistanz nicht komplettiert wurden. Dann gibt es halbe Punkte. Ursprünglich war das Moto2-Rennen in Thailand für 22 Runden angesetzt.

Nach dem ersten Neustart wurde das Rennen, wie erwähnt, bereits in der ersten Runde wieder abgebrochen. Diese nicht vollständige Runde wurde von der Software fälschlicherweise zur Gesamtdistanz addiert, obwohl sie nicht hätte zählen dürfen.

Da diese Runde nachträglich gestrichen wurde, waren nicht 50 Prozent der ursprünglichen Gesamtdistanz erreicht. Somit wurden für das erste Saisonrennen nur halbe WM-Punkte vergeben. Die FIM will Maßnahmen ergreifen, damit ein solcher Fehler in Zukunft nicht mehr auftritt.

Gonzalez erhielt für den Sieg somit nur 12,5 WM-Punkte, Guevara zehn und Holgado acht. Kalex führt die Konstrukteurswertung mit 12,5 Punkten an. Bei den Teams hat IntactGP mit 12,5 Punkten die Nase vorne.