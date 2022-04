Moto2 FT1 Argentinien: Bestzeit Aldeguer, Schrötter im Mittelfeld

Audio-Player laden

Auch die Moto2-Teams mussten in der Nacht auf Samstag ihre Boxen und Motorräder vorbereiten. Es klappte und am Vormittag nahmen schließlich die Fahrer ihr erstes Freies Training für den Grand Prix von Argentinien in Angriff. Auch diese Session wurde auf 50 Minuten verlängert.

Da das letzte Mal im Jahr 2019 in Termas de Rio Hondo gefahren wurde, mussten sich die Fahrer wieder an die Strecke gewöhnen. Für einige Rookies war es komplettes Neuland. Dazu zählte auch Moto3-Weltmeister Pedro Acosta.

Zunächst fuhr Acosta auf Anhieb konkurrenzfähige Rundenzeiten, aber dann stürzte der Spanier in Kurve 2. Acosta blieb unverletzt, das Training war für ihn allerdings vorbei. Seine Ajo-Mechaniker arbeiteten an der Reparatur der Kalex, aber sie wurden nicht rechtzeitig fertig.

Momente vorher hatte es in Kurve 2 schon Joe Roberts erwischt. Seine Kalex sah optisch deutlich beschädigter aus. Aber die Italtrans-Mechaniker konnten das Bike reparieren. Roberts war in den letzten zehn Minuten wieder auf der Strecke.

Keine Probleme hatte Fermin Aldeguer. In seiner 19. und letzten Runde stellte der Spanier mit 1:43.356 Minuten die Bestzeit auf. Damit fehlte noch etwas mehr als eine halbe Sekunde auf den Rundenrekord. Aldeguer fährt im Gegensatz zum Großteil des Feldes mit dem Boscoscuro-Chassis.

Ein reibungsloses Training hatte auch Augusto Fernandez, der lange Platz eins hielt und schließlich Zweiter wurde. Und Indonesien-Sieger Somkiat Chantra untermauerte mit der drittbesten Zeit, dass weiter mit ihm zu rechnen sein wird.

Die Top 5 komplettierten Tony Arbolino und Aron Canet. Dahinter folgten auf den Rängen sechs bis zehn Celestino Vietti, Jake Dixon, Sam Lowes, Jorge Navarro und Bo Bendsneyder. Zwölf Fahrer befanden sich in einer Sekunde.

Der Deutsche Marcel Schrötter war nicht im Spitzenfeld dabei. Sein Rückstand betrug 1,4 Sekunden. Damit reihte sich Schrötter als 15. im Mittelfeld ein.

Das zweite Moto2-Training beginnt um 16:30 Uhr MEZ. Ab 19:45 Uhr MEZ findet die Qualifikation statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.