Moto2 FT1 Indonesien: Klare Bestzeit für Lowes auf abtrocknender Strecke

Mit einer überlegenen Bestzeit verwies Kalex-Pilot Sam Lowes die Konkurrenz im ersten Moto2-Training auf dem Pertamina Mandalika Circuit auf die Plätze. Der Brite umrundete den neuen Kurs im Rennkalender in 1:44.439 Minuten und distanzierte Joe Roberts damit um eine Sekunde. Tony Arbolino wurde Dritter.

Wie für die Moto3 war es auch für die Moto2 die erste Ausfahrt um dem Grand-Prix-Kurs in Mandalika. Wie sich bereits im Training der kleinsten Klasse gezeigt hatte, befand sich noch relativ viel Schmutz auf der Strecke, weshalb zwischen den Sessions Reinigungsfahrzeuge unterwegs waren, um sie zu säubern.

Der Asphalt war nach einem Schauer am Morgen noch immer feucht. Auch im Laufe des Trainings begann es zwischenzeitlich wieder leicht zu regnen. Dennoch trocknete die Strecke angesichts hoher Temperaturen insbesondere auf der Ideallinie zusehends ab.

Bei den Zeiten lag das Feld lange noch über den Spitzenwerten, die im ersten Training der Moto3 erzielt worden waren. Erst mit Anbruch der letzten Viertelstunde näherte sich Arbolino an und knackte schließlich als erster die Marke von 1:50 Minuten.

In der Schlussphase zog das Tempo dann noch einmal deutlich an. Viele Fahrer versuchten es nun auf Slicks, da der Asphalt ausreichend abgetrocknet war. Das spiegelte sich auch in den Zeiten wider. Am meisten machte Lowes aus den verbesserten Bedingungen: Er setzte sich mit deutlichen Vorsprung an die Spitze.

Dem zweitplatzierten Roberts fehlte am Ende 1,043 Sekunden auf die Bestmarke von Lowes. Dessen Teamkollege Arbolino lag sogar mehr als zwei Sekunden zurück.

Katar-Sieger Celestino Vietti reihte sich als Vierter ein, Jake Dixon komplettierte die Top 5. Fermin Aldeguer sicherte sich mit Platz sechs den Titel den besten Boscoscuro-Piloten inmitten der Kalex-Dominanz. Alessandro Zaccone, Aron Canet, Sean Dylan Kelly und Aldeguers Teamkollege Romano Fenati rundeten die Top 10 ab.

Moto3-Champion Pedro Acosta beendete das Training als Elfter mit einem Rückstand von 3,5 Sekunden. Marcel Schrötter fehlte mit 5,8 Sekunden zu viel auf die Bestzeit, weshalb er als "not classified" geführt wurde - wie insgesamt zwölf Fahrer.

