Moto2 FT1 Katar: Augusto Fernandez mit erster Bestzeit - Schrötter Zwölfter

Augusto Fernandez hat sich im ersten Freien Training der Moto2 in Katar die Bestzeit gesichert. Der Kalex-Pilot setzte sich bei trockenen Bedingungen und Außentemperaturen von 30 Grad gegen seine Markenkollegen Jake Dixon und Celestino Vietti durch, die die Plätze zwei und drei belegten.

Im 30-Mann-starken Feld lieferten sich Fernandez und Dixon gleich zu Beginn ein Fernduell um die Spitze. Zur Halbzeit trennten die beiden Kalex-Piloten nur 13 Tausendstel. Marcel Schrötter, gehandicapt durch einen Handbruch am letzten Testtag in Portimao, reihte sich zu diesem Zeitpunkt auf Platz sieben ein.

In der Schlussphase legten viele Fahrer noch einmal zu, sodass der Deutsche knapp aus den Top 10 fiel und das Training als Zwölfter beendete. Fernandez baute seine Führung aus und vergrößerte den Vorsprung auf Dixon auf 0,138 Sekunden.

Auf den Streckenrekord in Losail fehlten dem Spitzenreiter aber immer noch fast zwei Sekunden. Dieser liegt bei 1:58.136 Minuten, aufgestellt von Joe Roberts im Qualifying 2020.

Vietti verdrängte mit seiner letzten fliegenden Runde Fermin Aldeguer noch von Platz drei. Aldeguer, der 2021 noch in der MotoE antrat, aber auch einige Moto2-Rennen bestritt, schloss das Training damit als Vierter und schnellster Boscoscuro-Pilot ab. Teamkollege Romano Fenati belegte nur Rang 17.

Aron Canet komplettierte die Top 5, gefolgt von Moto3-Champion Pedro Acosta, der den Portimao-Test dominiert hatte, sowie Jorge Navarro, Ai Ogura, Tony Arbolino und Sam Lowes. Letzterem fehlten am Ende 0,752 Sekunden auf die Bestzeit.

Zum einzigen größeren Zwischenfall im gesamten Training sorgte Lorenzo Dalla Porta, der sein Motorrad im zweiten Sektor mit einem technischen Defekt abstellen musste. Er konnte zwar noch einmal ausrücken, fuhr aber insgesamt nur neun Runden und kam schließlich nicht über den 24. Platz hinaus.

Neben Kalex, das in der Moto2 die große Mehrheit der Teams ausstattet und in diesem Jahr mit neuem Chassis, neuer Schwinge und neuer Verkleidung aufwartet, komplettieren zwei Boscoscuro- und zwei MV-Agusta-Maschinen das Feld. Insgesamt gehen 30 Fahrer an den Start, darunter zehn Rookies.

