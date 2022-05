Moto2 FT1 Le Mans 2022: Chantra Schnellster, Schrötter in den Top 5

Audio-Player laden

Indonesien-Sieger Somkiat Chantra markierte im ersten Moto2-Training für den Grand Prix von Frankreich in Le Mans die Bestzeit. Bei Ablauf der Zeit kam es zu einem Unfall zwischen den WM-Konkurrenten Celestino Vietti und Aron Canet, die beide unverletzt blieben.

Seit Jerez haben einige Moto2-Teams in Barcelona privat getestet. IntactGP war dort nicht dabei. Im Vormittagstraining herrschte viel Fahrbetrieb, da das Set-up für die "Stop-and-Go"-Strecke des Bugatti-Circuits sehr speziell ist. In der Regel macht man die Motorräder "länger".

Marcel Schrötter fand auf Anhieb einen guten Rhythmus und fuhr konkurrenzfähige Rundenzeiten. Zehn Minuten vor Ablauf der Zeit hielt der Deutsche mit weniger als drei Zehntelsekunden Rückstand Rang fünf.

Einige Fahrer gingen in der Schlussphase noch auf Zeitenjagd und das Klassement änderte sich. Chantra setzte sich mit 1:36.108 Minuten an die Spitze. Erster Verfolger war Augusto Fernandez mit 0,155 Sekunden Rückstand.

Dahinter waren die Abstände größer. Stefano Manzi hatte als Dritter bereits eine halbe Sekunde Rückstand. Sam Lowes und Schrötter komplettierten die Top 5. Obwohl sich der Deutsche zum Schluss auch steigerte, fehlten sechs Zehntelsekunden auf Chantra.

In der Schlussphase kam es auch zu einigen Zwischenfällen, als die Fahrer das Tempo erhöhten. Jorge Navarro stürzte in Kurve 13, der Doppelrechtskurve Richtung Zielgerade. Jake Dixon purzelte in Kurve 7 ins Kiesbett.

Und in Kurve 8 kam es zu einer Kollision zwischen Vietti und Canet. Vietti hatte versucht, den Spanier in der Rechtskurve innen zu überholen. Dabei kam es zu einer Berührung und beide gingen zu Boden. Beiden war nichts passiert. Canet hielt sich aber sein linkes Handgelenk.

Momente später rutschte Schrötter beim Umlegen in Chemin aux Boefs aus. Sein Training endete hinter den Leitplanken. Aber auch der Deutsche blieb unverletzt. Hinter ihm folgten im Klassement ab Platz sechs Vietti, Arenas, Dixon, Pedro Acosta und Alonso Lopez.

Lopez ersetzt den gefeuerten Romano Fenati im Speed-Up-Team von Luca Boscoscuro. Von den Topfahrern zeigte lediglich Canet keine Topzeit. Er war nur auf Platz 22 zu finden.

Das zweite Moto2-Training beginnt um 15:10 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.