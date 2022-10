Moto2 FT1 Phillip Island: Fernandez in sturzreicher Session mit Bestzeit

Audio-Player laden

In einem sturzreichen ersten Training der Moto2 auf Phillip Island hat sich WM-Leader Augusto Fernandez den Spitzenplatz gesichert. Der Kalex-Pilot fuhr eine Bestzeit von 1:34.704 Minuten und setzte sich damit gegen seine Markenkollegen Filip Salac und Jake Dixon auf den Plätzen zwei und drei durch.

Die Session begann zunächst mit einer roten Flagge. Nach nur vier Minuten musste unterbrochen werden, weil die Strecke in den Kurve 3 und 4 verschmutzt war. Grund war ein Crash von Manuel Gonzalez, der zu einer Reihe von frühen Sturzpiloten zählte.

Denn neben ihm gingen auch Zonta van den Goorbergh, Pedro Acosta und Alessandro Zaccone in den ersten Minuten unabhängig voneinander zu Boden. Vermutlich führte der mitunter starke Wind dazu, dass die Fahrer ihre Linien nicht halten konnten und abgetrieben wurde, was schließlich zu den Stürzen führte.

Nach einer kurzen Säuberungsmaßnahme wurde das Training wieder aufgenommen. Für Celestino Vietti endete die wieder aufgenommene Session allerdings jäh, als er in Kurve 10 von Alonso Lopez abgedrängt wurde und stürzte. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Lopez droht eine Strafe.

Auf Anhieb gut zurechtkam Thailand-Sieger Tony Arbolino, der sich früh an die Spitze des Klassements setzte und viele gute Runden am Stück drehte. In der Schlussphase begann es zwar, vereinzelt zu tröpfeln, dennoch gelang Dixon eine späte Steigerung.

Er setzte sich mit einer neuen Bestzeit an die Spitze, verlor die Runde wegen gelber Flaggen für einen Sturz von Jeremy Alcoba jedoch wieder. Damit behielt Fernandez die Führung, der sich bereits einige Runden zuvor auf den ersten Platz geschoben hatte.

Ihn und den zweitplatzierten Salac trennten am Ende nur 74 Tausendstel. Dixon wurde trotz seiner gestrichenen Runde Dritter und hatte 0,136 Sekunden Rückstand.

Arbolino belegte letztlich Rang fünf hinter Somkiat Chantra. Bo Bendsneyder, Aron Canet, Sam Lowes, Albert Arenas und Fermin Aldeguer schlossen die Top 10 ab. Direkt hinter Aldeguer reihte sich als Elfter sein Boscoscuro-Teamkollege Lopez ein. Marcel Schrötter wurde mit 1,5 Sekunden Rückstand Fünfzehnter.

