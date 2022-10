Moto2 FT1 Sepang: Augusto Fernandez trotz Sturz klar vorn

Audio-Player laden

Augusto Fernandez hat das erste Freie Training der Moto2 in Sepang dominiert. Mit einer Bestzeit von 2:06.816 Minuten war der Kalex-Pilot mit großem Vorsprung der Schnellste und verwies Pedro Acosta und Tony Arbolino auf die Plätze.

Bereits in der Anfangsphase der 40-minütigen Session kam es zu zwei Zwischenfällen. Phillip Island-Sieger Alonso Lopez stürzte eingangs von Kurve 7, blieb aber unverletzt. Celestino Vietti zog sich in Kurve 15 einen Reifenschaden zu und musste mit plattem Hinterrad vorzeitig zurück an die Box.

In der Schlussphase kam es erneut zu einer Schrecksekunde, als Aron Canet in der Zielkurve übers Vorderrad wegrutschte und Barry Baltus mitriss, der nicht mehr ausweichen konnte. Baltus musste - offenbar verletzt - auf einer Trage weggebracht werden.

Ebenfalls in der Zielkurve erwischte es zum Schluss noch Fernandez. Er führte die Session die meiste Zeit an und blieb auch trotz des späten Sturzes vorn. Sein Vorsprung auf Teamkollege Acosta auf Platz zwei lag bei satten 0,828 Sekunden. Arbolino hatte als Dritter bereits über eine Sekunde Rückstand.

WM-Leader Ai Ogura beendete das Training auf Platz vier, gefolgt von Albert Arenas und Somkiat Chantra. Fermin Aldeguer wurde an achter Stelle bester Boscoscuro-Pilot. Canet und Vietti komplettierten die Top 10, die 1,637 Sekunden trennten.

Lopez konnte nach seinem frühen Sturz zum Schluss zwar noch einmal ausrücken, sich aber nicht mehr steigern. Er landete auf Rang 15 und damit eine Position hinter Marcel Schrötter. Auf Platz 14 fehlten dem Deutschen 1,852 Sekunden auf die Bestzeit.

Drei Fahrer fehlen an diesem Wochenende verletzungsbedingt: Jorge Navarro, Simone Corsi und Zonta van den Goorbergh müssen pausieren. Sie werden durch Borja Gomez, David Sanchis und Azroy Anuar ersetzt. Neben Anuar ist mit Wildcard-Fahrer Kasma Daniel ein zweiter Malaie im Feld vertreten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.