Moto2 FT1 Spielberg 1: Bezzecchi mit Bestzeit, Schrötter hat Rückstand

Marco Bezzecchi sicherte sich die Bestzeit im ersten Freien Moto2-Training beim Grand Prix der Steiermark. In der Schlussphase stellte der Italiener in Spielberg 1:29.115 Minuten auf. Damit war Bezzecchi, der im nächsten Jahr MotoGP fahren könnte, um 0,080 Sekunden schneller als Augusto Fernandez.

Hinter den beiden Kalex-Fahrern reihte sich Aron Canet mit dem Boscoscuro-Chassis ein. Die Top 5 komplettierten Lorenzo Dalla Porta und Sam Lowes. Ai Ogura fuhr die sechstbeste Zeit. Das in der ersten Saisonhälfte so dominante Ajo-Duo war beim Trainingsauftakt nicht ganz vorne zu finden.

Remy Gardner und Raul Fernandez folgten an der siebten und achten Stelle. Ihr Rückstand hielt sich mit etwas mehr als drei Zehntelsekunden in Grenzen. Die Top 10 rundeten Stefano Manzi und Jorge Navarro ab. Letzterer fährt ebenfalls ein Boscoscuro-Chassis.

Insgesamt waren die Zeitabstände in der mittleren Klasse wieder sehr eng. 20 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. In diesem Paket waren auch die beiden deutschsprachigen Vertreter zu finden. Der Schweizer Tom Lüthi klassierte sich als 14.

Marcel Schrötter fehlten 0,881 Sekunden auf die Spitze. Das bedeutete für den Deutschen Platz 18. Sein IntactGP-Teamkollege Tony Arbolino war nur einen Tick schneller unterwegs. Im Vormittagstraining gab es auch zwei Zwischenfälle.

In der Anfangsphase stürzte Xavi Vierge in Kurve 4. Glück hatte Cameron Beaubier. Der US-Amerikaner stürzte bei der Beschleunigung nach Kurve 3. Er rutschte die Strecke entlang. Alle nachfolgenden Fahrer konnten abbremsen und einen Unfall vermeiden.

Das zweite Freie Training beginnt um 15:10 Uhr.

