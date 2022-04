Moto2 FT1 USA: Bestzeit Fernandez, Marcel Schrötter in den Top 10

Audio-Player laden

Ausnahmsweise eröffnete die Moto2-Klasse das USA-Rennwochenende auf dem Circuit of The Americas in Texas. Mit 2:10.489 Minuten stellte Augusto Fernandez in FT1 die Bestzeit auf. Der Spanier zeigte von Beginn an sehr gute Rundenzeiten und verbesserte die Topzeit kontinuierlich.

Aber zwei Minuten vor Ablauf der Zeit stürzte Fernandez in Kurve 16. Die Strecke war seit dem vergangenen Rennen im Oktober großteils neu asphaltiert worden. Allerdings gab es stellenweise immer noch Bodenwellen.

Während Fernandez im Kiesbett stand, fuhr Ai Ogura neue Bestzeit. Aber aufgrund der gelben Flaggen wurde die Runde des Japaners gestrichen. Somit blieb Fernandez vorne. Lokalmatador Cameron Beaubier setzte sich mit Platz zwei in Szene. Tony Arbolino folgte als Dritter.

Die Top 3 befanden sich innerhalb von einer Zehntelsekunde. Aron Canet und Sam Lowes komplettierten die Top 5. WM-Leader Celestino Vietti zeigte keine Topzeit. Mit 1,3 Sekunden Rückstand belegte der Italiener Platz 16.

Moto2 Ergebnis Austin: 1. Freies Training

Nach zuletzt enttäuschenden Wochenenden begann es für Marcel Schrötter in den USA besser. Der Deutsche war von Beginn an im Spitzenfeld dabei. Als in den letzten zehn Minuten aber noch einige Fahrer auf Zeitenjagd gingen, fiel er im Klassement zurück.

Marcel Schrötter begann das USA-Wochenende in den Top 10 Foto: Motorsport Images

Schließlich beendete Schrötter das Training mit knappen acht Zehntelsekunden Rückstand als Zehnter. Sein Plan lautet: "In Austin müssen wir von Anfang an konzentriert arbeiten und darauf hoffen, dass alles wieder stimmig ist mit dem Motorrad."

"Wir müssen uns frühzeitig ein konstant starkes Setting erarbeiten und nicht erst wieder am Sonntagmorgen im Warm-up einen Weg finden. Oberstes Ziel ist es, Schritt für Schritt wieder zurück in die Top 10 zu kommen. Dafür werden wir extrem hart arbeiten."

Barry Baltus stürzte gleich in seiner ersten Runde in Kurve 1 und stellte keine Rundenzeit auf. Auch Jake Dixon hatte in Sektor 4 einen Crash. VR46-Fahrer Niccolo Antonelli war nicht auf der Strecke. Der Italiener fühlte sich nicht wohl und blieb im Hotel. Morgen wird entschieden, ob er fahren kann.

Das zweite Moto2-Training beginnt um 20:15 Uhr MESZ.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.