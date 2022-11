Moto2 FT1 Valencia 2022: Ajo-Duo dominiert, während Ogura Rückstand hat

Audio-Player laden

Das Ajo-Duo dominierte das erste Moto2-Training beim Saisonfinale in Valencia. Augusto Fernandez und Pedro Acosta fuhren mit Abstand die schnellsten Rundenzeiten. WM-Verfolger Ai Ogura hatte als Siebter über eine Sekunde Rückstand.

Der herrliche Spätsommertag setzte sich auch im ersten Moto2-Training fort. Die Fahrer mussten nur auf etwas Rückenwind auf der Zielgeraden achtgeben. Daniel Escrig war mit einer dritten MV Agusta mit einer Wildcard dabei.

Dazu gab es auch Ersatzfahrer. Der verletzte Jorge Navarro wurde bei Pons wieder von Borja Gomez vertreten. Auch Sam Lowes verzichtete. Bei Marc VDS übernahm erneut Senna Agius den Platz des Briten. Und bei RW-Racing vertrat Mattia Pasini den verletzten Barry Baltus.

Im Mittelpunkt steht an diesem Wochenende das WM-Duell Fernandez gegen Ogura. Da der Japaner in Sepang in der letzten Runde auf Platz zwei liegend gestürzt ist, liegt der Vorteil bei Fernandez, der 9,5 Punkte Vorsprung hat.

Von Beginn an dominierte das Ajo-Duo das Geschehen. Fernandez fuhr die schnellsten Rundenzeiten, gefolgt von seinem Teamkollegen Acosta. Bevor die letzten zehn Minuten begannen, hatte Ogura fast 1,4 Sekunden Rückstand.

Schließlich markierte Fernandez mit 1:34.979 Minuten zwei Zehntelsekunden vor Acosta die Bestzeit. Als Dritter hatte Cameron Beaubier acht Zehntelsekunden Rückstand. Der US-Amerikaner war der einzige Fahrer innerhalb einer Sekunde zu Fernandez.

Dahinter folgten Jake Dixon, Aron Canet und Tony Arbolino. Ogura konnte seinen Rückstand auf 1,130 Sekunden reduzieren. Aber mit Platz sieben bei einem gleichzeitigen Sieg von Fernandez wäre Fernandez Weltmeister.

Die Top 10 komplettierten Somkiat Chantra, Albert Arenas und Fermin Aldeguer. Marcel Schrötter war auf Platz 15 zu finden. Der Deutsche startete sein letztes Moto2-Wochenende mit eineinhalb Sekunden Rückstand.

Am Vormittag gab es auch zwei Stürze. Das waren Niccolo Antonelli in Kurve 1 und Keminth Kubo in Kurve 6. Beide blieben unverletzt.

Das zweite Moto2-Training beginnt um 15:10 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.