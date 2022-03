Moto2 FT2 Indonesien: Klare Bestzeit für Dixon bei vielen Stürzen - Schrötter 15.

Audio-Player laden

In einem sturzreichen zweiten Moto2-Training in Mandalika sicherte sich Jake Dixon mit 1:35.897 Minuten die klare Bestzeit. Der Kalex-Pilot distanzierte Celestino Vietti auf Platz zwei um 0,431 Sekunden. Sam Lowes belegte Rang drei.

Während im ersten Freien Training auf abtrocknender Strecke nicht alle Fahrer mit Slicks unterwegs gewesen waren, herrschten diesmal komplett trockene Bedingungen. Die Temperaturen lagen bei 31 Grad in der Luft und 51 Grad auf dem Asphalt.

Alle konnten sich gleich im ersten Versuch steigern - mit Ausnahme von Filip Salac, der seine Kalex in Kurve 2 ablegte und für den ersten Sturz des Tages sorgte. Das frühe Tempo bestimmten die Ajo-Teamkollegen Pedro Acosta und Augusto Fernandez. Allerdings schloss die Konkurrenz mit jeder Runde auf.

Das Feld ging jetzt mehr und mehr ans Limit, was sich in weiteren Stürzen äußerte. Dabei erwies sich Kurve 2 als Schwerpunkt, denn nach Salac gingen dort auch Aron Canet und - per Highsider - Acosta zu Boden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Allerdings kündigte die Rennleitung eine Untersuchung im Falle von Acosta an, weil dieser unter Gelb gestürzt war. Das könnte also noch eine Strafe nach sich ziehen.

Zur Halbzeit markierte Lowes die erste Zeit unter 1:37 Minuten und setzte sich vorerst an die Spitze des Klassements. Lowes' Teamkollege Tony Arbolino sorgte derweil für einen unschönen Zwischenfall: Weil er auf der Ideallinie bummelte, lief Vietti auf ihn auf. Es kam zum Kontakt, beide blieben aber sitzen.

In der Schlussphase zog das Tempo noch einmal an. Dixon verdrängte Lowes mit der ersten 1:35er-Zeit des Tages von Platz eins und ließ sich diese Führung nicht mehr nehmen. Lowes, der spät stürzte, verlor eine weitere Position an Vietti und wurde Dritter.

Acosta belegte mit einem Rückstand von 0,632 Sekunden Platz vier, gefolgt von Fernandez und Fermin Aldeguer, der das Training einmal mehr als bester Boscoscuro-Pilot abschloss. Albert Arenas beendete die Session auf Rang sieben vor Arbolino und Canet. Rookie Manuel Gonzalez rundete die Top 10 ab.

Die übrigen Plätze für den vorläufigen Einzug in Q2 gingen an Jorge Navarro, Cameron Beaubier, Marcos Ramirez und Romano Fenati. Marcel Schrötter verpasste die Top 14 als 15. knapp und muss hoffen, sich morgen Vormittag steigern zu können.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.