Moto2 FT2 Phillip Island: Dixon mit klarer Bestzeit - Schrötter auf P12

Audio-Player laden

Mit einer klaren Bestzeit hat Jake Dixon den Trainingsfreitag der Moto2 auf Phillip Island getoppt. In 1:33.767 Minuten war der Kalex-Pilot 0,382 Sekunden schneller als sein nächster Verfolger Fermin Aldeguer auf der Boscoscuro-Maschine. Dritter wurde dessen Teamkollege Alonso Lopez.

Für die Nachmittagssession der Zwischenklasse herrschten trockene und sonnige Bedingungen. Alessando Zaccone und Pedro Acosta hatten nach ihren frühen Stürzen im ersten Freien Training nun erstmals die Gelegenheit, die Strecke besser kennenzulernen.

Nicht teilnehmen konnte Zonta van den Goorbergh, der sich bei seinem Crash eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen hat und für "nicht fit" erklärt wurde.

Mit Problemen begann das Training für Albert Arenas, der schon beim Versuch, mit seiner Kalex die Boxengasse zu verlassen, scheiterte. Offenbar gab es ein technisches Problem, das den Spanier lange aufhielt. Er konnte erst bei Halbzeit ausrücken.

Im Klassement setzte sich Lopez früh an die Spitze und unterbot auch als Erster die Vormittagsbestzeit von WM-Leader Augusto Fernandez. Am Ende musste er sich nur zwei Fahrern geschlagen geben, denn Teamkollege Aldeguer sowie Dixon zogen in der Schlussphase noch an Lopez vorbei, der somit auf Rang drei zurückfiel.

Bereits vor dem Training hatte der Boscoscuro-Pilot eine Strafe für seine Kollision mit Celestino Vietti am Vormittag kassiert. Im Rennen muss er eine Long Lap absolvieren.

Hinter den Top 3 beendete Joe Roberts das Training als Vierter, hatte aber bereits 0,741 Sekunden Rückstand. Sam Lowes komplettierte die Top 5. Aron Canet wurde Sechster, gefolgt von Fernandez auf Platz sieben. Filip Salac, Somkiat Chantra und Arenas schlossen die Top 10 ab, die gut eine Sekunde trennten.

Acosta steigerte sich in seinen ersten sturzfreien Runden auf dieser Strecke am Ende bis auf Platz elf. Marcel Schrötter wurde Zwölfter. Neben ihm würden nach jetzigem Stand auch Tony Arbolino und Bo Bendsneyder direkt in Q2 einziehen. WM-Verfolger Ai Ogura muss als 17. hingegen um den Direkteinzug bangen.

In den Schlussminuten des Trainings kam es zu einigen Stürzen. Zaccone zerstörte seine Kalex in Kurve 8, blieb aber unverletzt. Kurz darauf ging auch Chantra zu Boden. Er ließ sich anschließend im Medical Centre durchchecken. Keminth Kubo stürzte ebenfalls spät.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.