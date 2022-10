Moto2 FT2 Sepang: Starkregen sorgt für lange Pause - Schrötter in den Top 10

Audio-Player laden

Manuel Gonzalez hat das durch Starkregen unterbrochene zweite Freie Training der Moto2 in Sepang mit einer Bestzeit beendet. Der Kalex-Pilot setzte sich mit 2:07.879 Minuten früh an die Spitze und gab diese aufgrund eines plötzlichen Wetterumschwungs in der Anfangsphase nicht mehr ab.

Denn viele Runden konnten die Moto2-Piloten nicht drehen, da begann es zu regnen. Zu dem Zeitpunkt hatten sich innerhalb der für Q2 so wichtigen Top 14 neben Gonzalez auch Marcel Schrötter, Fermin Aldeguer und Aron Canet steigern können.

Da der Regen immer stärker wurde, herrschte zunächst kein weiterer Fahrbetrieb. Bei 22 verbleibenden Minuten wurde die Session mit der roten Flagge schließlich abgebrochen, sodass die Uhr erst einmal nicht weiterlief. Das Safety-Car rückte aus, um sich ein Bild von den Bedingungen auf der Strecke zu machen.

Eine Stunde Regenunterbrechung

Teile des Kurses standen unter Wasser. An ein Weiterfahren war nicht zu denken. Erst nach gut einer Stunde wurde die Strecke wieder freigegeben. Der Regen hatte nachgelassen und die Lage sich wieder beruhigt. Auf Regenreifen konnte es weitergehen.

Dass die Bedingungen immer noch schwierig waren, zeigte ein Sturz von Wildcard-Starter Kasma Daniel, der per Highsider abflog. Dennoch nutzten die meisten Fahrer die Zeit, um Informationen im Nassen zu sammeln, da das Wetter in Sepang im Verlauf dieses Rennwochenendes wechselhaft bleiben soll.

Schneller als vor dem Regenguss wurde es freilich nicht mehr. Knapp 20 Sekunden langsamer waren die Zeiten im Vergleich. Gonzalez' frühe Bestzeit blieb ungefährdet. Und auch Schrötter und Aldeguer wurden von den Plätzen zwei und drei nicht mehr verdrängt.

Fernandez mit Freitagsbestzeit

Im Gesamtklassement liegt Augusto Fernandez mit seiner FT1-Bestzeit von 2:06.816 Minuten in Führung. Pedro Acosta und Tony Arbolino halten die Plätze zwei und drei. Gonzalez hat sich auf Platz vier verbessert. WM-Leader Ai Ogura rundet die Top 5 ab.

Schrötter beendet den Freitag als Sechster. Dahinter reihen sich Albert Arenas, Somkiat Chantra, Jake Dixon und Aldeguer als bester Boscoscuro-Pilot ein. Die restlichen Q2-Direktplätze gehen vorläufig an Canet, Celestino Vietti, Jeremy Alcoba und Filip Salac für sich verbuchen. Morgen soll erneut regnen.

Barry Baltus konnte nach seiner Kollision mit Canet im ersten Freien Training nicht mehr ausrücken. Der Belgier war erst an der Strecke und dann im Krankenhaus untersucht worden. Die Diagnose: ein Bruch in der linken Ferse, der ihn außer Gefecht setzt.

