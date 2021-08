Moto2 FT2 Spielberg 1: Bezzecchi bleibt Schnellster, Schrötters Zeit gestrichen

Das zweite Moto2-Training für den Grand Prix der Steiermark fand wieder auf trockener Strecke statt. Remy Gardner, der die WM souverän anführt, markierte am Nachmittag mit 1:29.244 Minuten die Bestzeit. Das war aber langsamer als Marco Bezzecchi (1:29.115) am Vormittag. Somit war der Italiener Freitagsschnellster.

Nach dem Regenschauer zu Beginn des MotoGP-Trainings war der Red-Bull-Ring für die Moto2-Klasse wieder trocken. Zunächst rückten ein paar Fahrer mit Regenreifen aus, aber es war schnell klar, dass der Asphalt trocken genug für Slicks war.

Trotzdem waren die Rundenzeiten zunächst um zwei Sekunden langsamer als am Vormittag und dann um eine Sekunde. Die Fahrer drehten dennoch viele Runden. Schritt für Schritt nährte man sich den FT1-Zeiten an.

Routinier Simone Corsi stürzte schon in der Anfangsphase in Kurve 4. Jorge Navarro erwischte es in Kurve 9 und Bezzecchi klappte eine Viertelstunde vor Ablauf der Session beim Anbremsen von Kurve 1 das Vorderrad ein.

In den finalen Minuten unterboten schließlich noch einige Fahrer ihre Vormittagszeit. Bei der Zeitenjagd riskierten Aron Canet (Boscoscuro), Hafizh Syahrin (NTS) und Bo Bendsneyder zu viel und stürzten.

Tracklimits: Schrötter verliert seine Zeit

Im Gesamtergebnis beider Trainings blieb Bezzecchi mit 1:29.115 Minuten Tagesschnellster. Auch Augusto Fernandez hielt mit seiner FT1-Zeit Platz zwei. Gardners FT2-Bestzeit bedeutete Rang drei im Tagesergebnis.

Auf den weiteren Positionen folgten Sam Lowes und Canet. Der Schweizer Tom Lüthi startete positiv in die zweite Saisonhälfte. Im Tagesergebnis belegte der Routinier den sechsten Platz. Die weiteren Positionen gingen an Lorenzo Dalla Porta, Ai Ogura und Raul Fernandez.

Zunächst hielt Marcel Schrötter Rang zehn. Diese Rundenzeit wurde dem Deutschen allerdings wegen Tracklimits gestrichen. Somit fiel er auf den 14. Platz im Tagesergebnis zurück. Die weiteren Q2-Plätze halten Stand Freitag Celestino Vietti, Xavi Vierge, Stefano Manzi und Tony Arbolino.

Das dritte Freie Training beginnt am Samstag um 10:55 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.