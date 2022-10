Moto2 FT3 Phillip Island: Lopez dominiert - Schrötter nach Sturz in Q1

Audio-Player laden

Die Teamkollegen Alonso Lopez und Fermin Aldeguer haben im dritten Freien Training der Moto2 auf Phillip Island für eine Boscoscuro-Doppelführung gesorgt. Lopez markierte mit 1:32.616 Minuten die Bestzeit, Aldeguer sicherte sich Platz zwei. Kalex-Pilot Augusto Fernandez belegte Rang drei.

Gleich zu Beginn der Session fiel eine neue absolute Bestzeit. Lopez war auf seiner ersten fliegenden Runde bereits schneller unterwegs als der Freitagsschnellste Jake Dixon.

Der Boscoscuro-Pilot dominierte das Feld von Anfang an und war mitunter fast eine Sekunde schneller als sein erster Verfolger. Für andere verlief der Start ins Training deutlich holpriger. Barry Baltus stürzte früh in Kurve 5. Somkiat Chantra hatte erst Probleme mit seinem Bike und ging auf seiner Outlap zu Boden.

Wenig später stürzte auch Marcel Schrötter. Ihn erwischte es in der Haarnadelkurve 10, er blieb aber, wie auch Baltus und Chantra, unverletzt. Jorge Navarro flog in der schnellen Kurve 1 ab und überschlug sich mehrfach, doch auch er schien okay zu sein.

Ins Klassement kam erst zum Ende hin wieder Bewegung. Die frühe Bestzeit von Lopez konnte aber niemand mehr unterbieten. Teamkollege Aldeguer verkürzte den Rückstand aber immerhin auf 0,319 Sekunden. WM-Leader Fernandez schob sich im letzten Umlauf noch auf Platz drei. Ihm fehlten 0,377 Sekunden.

Aron Canet schloss das Training als Vierter ab. Dixon komplettierte die Top 5. Dahinter belegten Pedro Acosta, Tony Arbolino, Joe Roberts, Bo Bendsneyder und Filip Salac die restlichen Top-10-Plätze. Der aktuelle WM-Zweite Ai Ogura wurde Elfter.

Jeremy Alcoba, Cameron Beaubier und Sam Lowes sicherten sich die restlichen Q2-Direktplätze. Lowes konnte das Training nach einem Sturz in Kurve 8 nicht zu Ende fahren. Auch Albert Arenas stürzte an gleicher Stelle spät. Er wurde 16. und muss später in Q1 ran - ebenso wie Schrötter, der auf Platz 22 landete.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Alonso Lopez (Boscoscuro)

Fermin Aldeguer (Boscoscuro)

Augusto Fernandez (Kalex)

Aron Canet (Kalex)

Jake Dixon (Kalex)

Pedro Acosta (Kalex)

Tony Arbolino (Kalex)

Joe Roberts (Kalex)

Bo Bendsneyder (Kalex)

Filip Salac (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Jeremy Alcoba (Kalex)

Cameron Beaubier (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.