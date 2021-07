Moto2 in Assen FT2: Hector Garzo im Nassen vorn, Marcel Schrötter 16.

Pons-Pilot Hector Garzo hat sich im verregneten zweiten Training der Moto2 in Assen die Bestzeit gesichert (zum Ergebnis). Garzo umrundete den Kurs in 1:47.617 Minuten. Damit war der Kalex-Pilot etwa elf Sekunden langsamer als FT1-Spitzenreiter Augusto Fernandez (Kalex), der am Vormittag mit einer 1:36.744-Runde vorne lag.

Keiner der 29 Piloten, die im FT1 eine Runde gefahren waren, konnte sich im FT2 verbessern. Lediglich MV-Agusta-Ersatzpilot Manuel Gonzalez wurde in der kombinierten Wertung mit seiner FT2-Zeit gewertet. Im FT1 fuhr Gonzalez keine gezeitete Runde, weil er nicht rechtzeitig vor Ort eintraf. In Assen übernimmt der Spanier die MV Agusta von Moto2-Laufsieger Lorenzo Baldassarri, der verletzungsbedingt ausfällt.

FT1-Spitzenreiter Augusto Fernandez war auch im Nassen schnell. Der Marc-VDS-Pilot verpasste die FT2-Bestzeit um 0,034 Sekunden. Nicolo Bulega (Kalex), Aron Canet (Boscoscuro) und Joe Roberts (Kalex) komplettierten die Top 5.

Tom Lüthi (Kalex) meldete sich nach seinem heftigen Abflug im FT1 am Vormittag mit der zwölftschnellsten Zeit zurück. Der Schweizer lag im Nassen 1,463 Sekunden zurück.

Ex-Teamkollege Marcel Schrötter (Kalex) beendete das FT2 auf der 16. Position. Der Deutsche hatte 2,014 Sekunden Rückstand.

Im nassen FT2 gab es einige Stürze. Es erwischte unter anderem VR46-Pilot Celestino Vietti und MotoAmerica-Superbike-Champion Cameron Beaubier. Beide blieben unverletzt.

Das FT3 der Moto2 in Assen wird am Samstag um 10:55 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.