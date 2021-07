Moto2 in Barcelona FT2: Raul Fernandez setzt sich an die Spitze

Moto2-Rookie Raul Fernandez untermauerte seinen Speed auch am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Katalonien. Der Ajo-Fahrer stellte im zweiten Freien Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Bestzeit auf. Mit 1:34.687 Minuten hielt der Spanier seinen Namensvetter Augusto Fernandez im Tagesergebnis in Schach.

Im Nachmittagsergebnis folgten Remy Gardner, Sam Lowes und Augusto Fernandez auf den Plätzen zwei, drei und vier. Das Gesamtergebnis sah aber anders aus, denn 13 Fahrer unterboten ihre FT1-Zeit nicht. Dazu zählten auch Lowes, Gardner und Marco Bezzecchi.

Bezzecchi erlebte eine außergewöhnliche Situation. Als der Italiener in der Anfangsphase die Zielgeraden entlangfuhr, platzte plötzlich die linke Seite der Verkleidung auf. "Bez" begutachtete die Schäden und fuhr langsam zurück an die Box.

Kleinere Verkleidungsteile blieben mitten auf der Zielgeraden liegen. Die Rennleitung verzichtete auf eine Unterbrechung, um die Trümmer zu beseitigen. Es wurde dort lediglich eine Warnflagge gezeigt.

Augusto Fernandez, der am Vormittag der Schnellste war, stürzte in Kurve 12. Momente später erwischte es Joe Roberts in Kurve 2. Auch Somkiat Chantra, Wildcard-Starter Piotr Biesiekirski , Barry Baltus, Jorge Navarro und Alonso Lopez stürzten im Verlaufe des Trainings.

Zunächst arbeiteten die Fahrer mit dem gebrauchten Reifen vom Vormittag an der Rennpace. In den finalen Minuten gab es die obligatorische Zeitenjagd, wobei wie eingangs erwähnt mehr als zehn Fahrer ihre FT1-Zeiten nicht unterbieten konnten.

Deshalb führt Raul Fernandez das Tagesergebnis vor Augusto Fernandez, Lowes, Gardner und Bezzecchi an. Xavi Vierge folgte als Sechster. Die Top 10 komplettierten Hector Garzo, Bo Bendsneyder, Ai Ogura und Aron Canet.

Momentan halten auch Fabio di Giannantonio, Marcel Schrötter, Jake Dixon und Marcos Ramirez Q2-Plätze. Schrötter hat im Gesamtergebnis 0,6 Sekunden Rückstand und ist Zwölfter. Tom Lüthi ist an der 19. Stelle zu finden.

Das dritte Training beginnt um 10:55 Uhr. Ab 15:10 Uhr geht das Qualifying über die Bühne.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.