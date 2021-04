Moto2 in Jerez FT2: Sam Lowes vor Remy Gardner, Marcel Schrötter auf Q2-Kurs

Sam Lowes (Kalex) hat sich beim Spanien-Grand-Prix in Jerez die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Der Brite umrundete den Kurs beim finalen Versuch in 1:41.515 Minuten und war damit eineinhalb Zehntelsekunden schneller als Remy Gardner (Kalex) im ersten Freien Training am Vormittag (zum Ergebnis).

Bei 22°C Lufttemperatur taten sich die 31 Moto2-Piloten schwer, die FT1-Zeiten zu unterbieten. Nur die Hälfte der Fahrer konnte sich am Nachmittag verbessern.

Erst in den finalen Minuten des FT2 purzelten die Rundenzeiten. Bis dahin war Remy Gardners FT1-Bestzeit die schnellste Runde des Tages. Am Freitagvormittag fuhr Gardner eine 1:41.675er-Runde. Sieben Fahrer erreichten 1:41er-Zeiten.

Im FT2 knackten nur fünf Fahrer die Marke von 1:42 Minuten. Hinter Spitzenreiter Sam Lowes behauptete sich Remy Gardner, der 0,259 Sekunden zurücklag. Jake Dixon, Joe Roberts und Raul Fernandez (alle Kalex) komplettierten die Top 5 im FT2.

Bester Nicht-Kalex-Pilot war Jorge Navarro (Boscoscuro) auf der zwölften Position. Abgesehen von Navarro waren alle Fahrer innerhalb der Top 15 mit Material von Kalex unterwegs. Lorenzo Baldassarri war als 17. bester MV-Agusta-Pilot. Die schnellste NTS-Maschine pilotierte Ex-MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin auf Position 27.

Marcel Schrötter (Kalex) beendete das FT2 auf der 14. Position. Der Intact-Pilot lag 0,900 Sekunden zurück. Dank seiner FT1-Zeit liegt Schrötter auf der 13. Position der kombinierten Wertung und wäre somit für das Q2 qualifiziert, sollte es im FT3 am Samstagvormittag keine Zeitenverbesserungen geben.

Ex-Teamkollege Tom Lüthi (Kalex) erlebte ein enttäuschendes FT2. Der Schweizer stürzte und verlor dadurch wertvolle Trainingszeit. In der FT2-Wertung landete Lüthi auf Position 26. Und auch in der kombinierten Wertung liegt der SAG-Pilot außerhalb der Top 14 und müsste somit im Q1 antreten.

Lüthi war im FT2 nicht der einzige Fahrer, der zu Sturz kam. Auch Cameron Beaubier, Celestino Vietti, Hector Garzo und Tommaso Marcon stürzten und verloren dadurch Zeit, um sich für das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag vorzubereiten. Vietti verpasste bei seinem Sturz nur knapp VR46-Teamkollege Marco Bezzecchi.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.