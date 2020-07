Moto2 Jerez FT1: Luca Marini Schnellster, Marcel Schrötter in den Top 5

Auch die Piloten der Moto2 fanden beim Trainingsauftakt in Jerez beste Bedingungen vor, um sich für das erste Rennen nach der Coronavirus-Zwangspause vorzubereiten. Luca Marini war in der 40-minütigen Session der Schnellste. Der Kalex-Pilot umrundete den Kurs in 1:41.410 Minuten.

Zum Ergebnis

Nur 0,048 Sekunden dahinter folgte Speed-Up-Pilot Jorge Navarro. Zu Marco Bezzecchi (Kalex) auf Position drei klaffte eine Lücke von drei Zehntelsekunden. Marcel Schrötter reihte sich hinter Katar-Sieger Tetsuta Nagashima (beide Kalex) auf der fünften Position ein.

Ex-MotoGP-Pilot Sam Lowes (Kalex) wurde als Sechster gewertet. Jorge Martin (Kalex), Fabio di Giannantonio (Speed Up), Joe Roberts (Kalex) und Hafizh Syahrin (Speed Up) komplettierten die Top 10.

Tom Lüthi stürzte vier Minuten vor dem Ende des FT1 am Ausgang der ersten Kurve. Nach dem Sturz rutschte der Schweizer aus den Top 10 und wurde am Ende des FT1 als Elfter gewertet. Lüthi konnte die Unfallstelle aus eigener Kraft verlassen und sollte für das FT2 am Nachmittag fit sein.

Stefano Manzi sorgte etwa zur Halbzeit des FT1 für eine Menge Schrott, als er mit seiner MV Agusta im Kiesbett landete. Dabei wurde die Gabel mit dem Vorderrad aus dem Lenkkopf gerissen. Manzi beendete das FT1 als 21. und lag 0,938 Sekunden zurück. Somit lagen die Top 21 innerhalb einer Sekunde.

Mit Bildmaterial von Sky Racing.