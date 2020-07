Moto2 Jerez FT2: VR46-Duo an der Spitze, Marcel Schrötter auf Position sieben

Valentino Rossis Moto2-Team durfte sich in Jerez am Nachmittag über eine starke Performance des Fahrer-Duos Luca Marini und Marco Bezzecchi freuen. Während es für Rossi selbst im FT2 der MotoGP überhaupt nicht nach Plan lief (zum Trainingsbericht), setzten sich seine beiden Moto2-Piloten an die Spitze der Wertung.

Luca Marini (Kalex) umrundete den Kurs in 1:42.228 Minuten und holte sich die zweite Trainingsbestzeit des Tages. Bereits im FT1 (zum Ergebnis) führte Marini die Wertung an. Auf Grund der extremen Hitze waren die Rundenzeiten am Nachmittag deutlich langsamer. Im FT1 kam Marini noch auf eine Zeit von 1:41.410 Minuten.

Hinter Marini und Bezzecchi folgte im FT2 Katar-Sieger Tetsuta Nagashima (Kalex). Aron Canet war als Vierter bester Speed-Up-Pilot. Ex-MotoGP-Pilot Sam Lowes komplettierte mit seiner Kalex die Top 5. Marcel Schrötter (Kalex) reihte sich hinter Jorge Navarro (Speed Up) auf der siebten Position ein.

Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri (beide Kalex) und Hafizh Syahrin (Speed Up) komplettierten die Top 10. Tom Lüthi konnte das Renn-Wochenende nach seinem Sturz im FT1 fortsetzen. Der Schweizer ließ sich nach dem Ausrutscher am Vormittag untersuchen und erhielt von den Ärzten grünes Licht für das FT2 am Nachmittag. Lüthi landete im FT2 auf der elften Position.

