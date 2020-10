Moto2 Le Mans FT1: Kasma Daniel vorn, zahlreiche Stürze im Nassen

Kalex-Pilot Kasma Daniel hat sich im ersten Freien Training der Moto2 beim Frankreich-Grand-Prix in Le Mans die Bestzeit gesichert. Daniel setzte sich im FT1 knapp gegen seine Kalex-Markenkollegen Hector Garzo und Lorenzo Baldassarri durch, die 0,253 und 0,256 Sekunden Rückstand hatten.

Überschattet wurde das FT1 von einer Reihe von Stürzen. WM-Leader Luca Marini erwischte es bereits in seiner Out-Lap. Marini fuhr aus der Boxengasse und stürzte in der ersten Rechtskurve ohne Vorwarnung. Die Zustände erinnerten an das FT1 der Moto3, in dem es insgesamt 16 Stürze gab.

Die Liste der weiteren Sturzopfer im Moto2 ist lang. Andi Farid Izdihar (Kalex), Marcel Schrötter (Kalex), Lorenzo Dalla Porta (Kalex), Somkiat Chantra (Kalex), Piotr Biesiekirski (NTS), Hafizh Syahrin (Speed Up), Kasma Daniel (Kalex), Fabio die Giannantonio (Speed Up), Sam Lowes (Kalex) und Joe Roberts (Kalex) stürzten am Freitagvormittag.

Die Liste der Fahrer, die eine Schrecksekunde erlebten, war ebenfalls lang. Vor allem am Ausgang der letzten Kurve riss die Haftung beim Beschleunigen auf dem rutschigen Asphalt schlagartig ab. Da in der Moto2 ohne Traktionskontrolle gefahren wird, mussten die Fahrer extrem vorsichtig agieren.

In der Schlussphase des FT1 purzelten die Rundenzeiten. Einige Fahrer notierten absolute Sektor-Bestzeiten. Daniel setzte sich mit einer 1:51.279er-Runde an die Spitze. Tom Lüthi (Kalex) beendete das Training auf der achten Position mit 0,959 Sekunden Rückstand.

Nach dem Sturz unmittelbar zu Beginn des FT1 musste Intact-Teamkollege Marcel Schrötter eine Weile lang pausieren, fuhr aber in der Schlussphase des Trainings noch einmal auf die Strecke. Schrötter beendete das FT1 schlussendlich auf der 17. Postion und lag 1,642 Sekunden zurück.

Das FT2 der Moto2 wird um 15:10 Uhr gestartet.

