Moto2 Misano FT2: Lopez am Nachmittag Schnellster, doch Vietti bleibt vorn

Alonso Lopez hat sich im zweiten Freien Training der Moto2 die Bestzeit gesichert. Der Boscoscuro-Pilot verwies die Kalex-Konkurrenz in 1:36.597 Minuten auf die Plätze. Augusto Fernandez wurde mit 73 Tausendsteln Rückstand Zweiter, gefolgt von Jake Dixon, dem auch nur 0,095 Sekunden fehlten.

Im kombinierten Ergebnis beider Freitagssessions liegt jedoch weiterhin Celestino Vietti mit seiner FT1-Bestzeit vorn. Denn anders als in der Moto3 und MotoGP wurde diese in der Zwischenklasse am Nachmittag nicht unterboten. Auch nicht von Vietti selbst, der zehn Minuten vor Ende des Trainings stürzte.

Der Italiener hatte dabei Glück, nicht von seinem Teamkollegen Niccolo Antonelli getroffen zu werden, der direkt hinter ihm fuhr. Kurz vor Viettis Crash war bereits Mattia Pasini gestürzt, der im Gesamtklassement hinter Vietti und Lopez den dritten Rang belegt.

Auch Aron Canet zählte zu den späten Sturzpiloten. Er beendete den Trainingsfreitag auf Platz sechs hinter Fernandez und Dixon. Albert Arenas, ebenfalls in den Schlussminuten gestürzt, Somkiat Chantra, Pedro Acosta und Tony Arbolino komplettierten die Top 10, die gerade einmal 0,362 Sekunden trennten.

Die letzten Plätze für den Q2-Direkteinzug sicherten sich vorläufig Ai Ogura, Filip Salac, Lorenzo Dalla Porta und Bo Bendsneyder. Marcel Schrötter konnte sich gegenüber dem Vormittag zwar steigern und lag zwischenzeitlich auf Platz zwölf, rutschte aber dann bis auf Rang 17 ab. Sein Rückstand: 0,719 Sekunden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.