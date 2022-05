Moto2 Mugello FT1: Jake Dixon vorn, Schrecksekunde für Sean Dylan Kelly

Audio-Player laden

Auch die Piloten der Moto2-WM fanden beim Trainingsauftakt zum Grand Prix von Italien in Mugello perfekte Bedingungen vor. Bei sommerlichen Temperaturen setzte sich Jake Dixon an die Spitze. Der Brite umrundet den Kurs in 1:51.966 Minuten und unterbot als einziger der 31 Moto2-Piloten die Marke von 1:52 Minuten.

Im Laufe des FT1 kam es zu einer Schrecksekunde, als Sean Dylan Kelly stürzte. Das Motorrad des US-Amerikaners lag mitten auf der Strecke. Glücklicherweise konnten die nachfolgenden Fahrer ausweichen, doch es ging knapp zu.

Schnell unterwegs waren die beiden Ajo-Piloten. Le-Mans-Sieger Augusto Fernandez reihte sich schlussendlich auf Position zwei ein und hatte 0,316 Sekunden Rückstand. Teamkollege Pedro Acosta war als Vierter nur geringfügig langsamer. Aron Canet schob sich zwischen die beiden Ajo-Piloten und wurde als Dritter gewertet.

Filip Salac komplettierte im FT1 die Top 5. Auf den Positionen folgten Sam Lowes, Niccolo Antonelli, Celestino Vietti, Somkiat Chantra und Alonso Lopez. Somkiat Chantra kam in der Schlussphase in Kurve 9 zu Sturz, blieb beim Abflug in Arrabbiata 2 aber unverletzt.

Marcel Schrötter reihte sich im FT1 nur auf der 20. Position ein. Der Deutsche vom IntactGP-Team hatte 1,486 Sekunden Rückstand. Teamkollege Jeremy Alcoba wurde als 27. gewertet.

Das FT2 der Moto2 wird um 15:10 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.