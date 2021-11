Moto2 Portimao 2 FT3: Raul Fernandez trotz Sturz vorn, Schrötter nur im Q1!

Raul Fernandez (Kalex) hat sich beim Grand Prix der Algarve in Portimao die FT3-Bestzeit gesichert. Der WM-Zweite umrundete den Kurs in 1:42.462 Minuten und war damit deutlich schneller als am Freitag. Bereits im FT2 lag Fernandez mit seiner 1:43.246er-Runde vorn.

Ein Sturz 18 Minuten vor dem Ende des FT2 brachte Raul Fernandez nicht davon, noch einmal auf die Strecke zu fahren. Beim Rutscher in Kurve 13 blieb der WM-Zweite unverletzt. Und auch die Kalex wurde nur leicht beschädigt.

WM-Leader Remy Gardner beendete das FT2 auf Position zwei und war lediglich 0,036 Sekunden langsamer als sein Ajo-Teamkollege. Platz drei ging an VR46-Pilot Marco Bezzecchi (Kalex). Augusto Fernandez (Kalex) und Celestino Vietti (Kalex) komplettierten die Top 5 und qualifizierten sich damit souverän für das Q2.

Intact-Pilot Marcel Schrötter (Kalex) verpasste den direkten Einzug ins Q2 um vier Zehntelsekunden. Als 20. lag Schrötter 1,084 Sekunden zurück. Und auch Teamkollege Tony Arbolino erlebte kein gutes FT3. Der Italiener landete nur auf der 28. Position und hatte 1,761 Sekunden Rückstand.

Das Intact-Duo trifft im Q1 unter anderem auf Tom Lüthi (Kalex), Fabio di Giannantonio (Kalex), Joe Roberts (Kalex), Nicolo Bulega (Kalex) und Lorenzo Baldassarri (MV Agusta). Moto2-Laufsieger Baldassarri kam im FT3 zu Sturz. Und auch Jorge Navarro und Piotr Biesiekirski stürzten, blieben dabei aber unverletzt.

Das Qualifying der Moto2 beginnt um 16:10 Uhr (MEZ) mit dem Q1. Der zweite Durchgang wird um 16:35 Uhr gestartet.

Direkt für das Q2 qualifiziert:

Raul Fernandez (Kalex)

Remy Gardner (Kalex)

Marco Bezzecchi (Kalex)

Augusto Fernandez (Kalex)

Celestino Vietti (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Albert Arenas (Boscoscuro)

Jorge Navarro (Boscoscuro)

Hector Garzo (Kalex)

Aron Canet (Boscoscuro)

Stefano Manzi (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Xavi Vierge (Kalex)

Cameron Beaubier (Kalex)

