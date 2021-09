Moto2-Qualifying Aragon: Sam Lowes vor Ajo-Duo auf Pole - Schrötter P15

Mit einer frühen Bestzeit hat Sam Lowes in Aragon seine fünfte Saisonpole eingefahren. Der Kalex-Pilot setzte sich auf seiner zweiten fliegenden Runde mit 1:51.778 Minuten im Moto2-Qualifying an die Spitze und gab diese nicht mehr ab.

Die beiden Ajo-Piloten Remy Gardner und Raul Fernandez verbesserten sich in ihrem letzten Versuch noch auf die Plätze zwei und drei. Auf Lowes fehlten ihnen rund drei Zehntel. Hector Garzo, der sich zuvor als Zeitschnellster in Q1 eine Runde weiter gekämpft hatte, schaffte es am Ende auf Startplatz vier.

Er teilt sich die zweite Reihe mit Ai Ogura und mit Boscoscuro-Fahrer Albert Arenas. Dessen Markenkollege Jorge Navarro, Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi stehen in Reihe drei. Zehnter wurde Marcos Ramirez, dem 0,622 Sekunden auf die Spitze fehlten. 14 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.

Marcel Schrötter beendete das Qualifying abgeschlagen auf Platz 15, gefolgt von Tom Lüthi, der nicht über Rang 16 hinauskam. Beide mussten zuvor in Q1 antreten und kamen eine Runde weiter, konnten in Q2 dann aber nur zwei Fahrer hinter sich lassen.

Zu ihnen zählte neben Fermin Aldeguer (Boscoscuro/17.) auch Joe Roberts. Er war ebenfalls nachträglich in Q2 eingezogen, für mehr als Startplatz 18 reichte es dann aber nicht. In beiden Qualifying-Abschnitten war Roberts neben der Strecke zu sehen, konnte einen Sturz im Kiesbett aber verhindern.

John McPhee, der in Aragon den Moto2-Platz von Jake Dixon übernimmt, wird seinen ersten Grand Prix in der mittleren Klasse von Startplatz 29 aus angehen. Er wurde in Q1 Fünfzehnter und war somit immerhin schneller als drei andere Piloten.

