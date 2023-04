Moto2-Qualifying Argentinien 2023: Alonso Lopez mit Rekordrunde auf Pole

Audio-Player laden

Vom letzten Platz zur Pole: Alonso Lopez zaubert auf seiner Schlussrunde in Argentinien einen neuen Streckenrekord aus dem Hut und sichert sich seine zweite Moto2-Pole. Mit einer Zeit von 1:42.472 Minuten setzt sich der Boscoscuro-Pilot knapp gegen Aron Canet und Somkiat Chantra, beide Kalex, durch.

Das Qualifying begann turbulent. In Q1 gingen nach nur wenigen Minuten mit Sergio Garcia und Borja Gomez zwei Rookies zu Boden. Sie blieben zwar unverletzt, konnten ihre Fahrt aber nicht fortsetzen und in den Kampf um den Q2-Einzug eingreifen.

Diesen entschieden Darryn Binder, Celestino Vietti, Jeremy Alcoba und Sean Dylan Kelly für sich, die auf den ersten vier Plätzen der Session eine Runde weiter kamen.

Ai Ogura, Vizeweltmeister des Vorjahres, hat bei seinem Renncomeback immer noch mit dem linken Handgelenk zu kämpfen und blieb am Ende auf Platz sieben hängen. Das bedeutet für Sonntag Startplatz 21 für den Japaner aus dem Honda-Team-Asia.

Auch die anschließende zweite Qualifying-Session begann mit einem Sturz. Filip Salac, Polesetter von Portimao, rutschte in Kurve 9 aus, und das, ohne eine Rundenzeit markiert zu haben. Auf der Strecke zog das Tempo derweil rasch an. Jake Dixon, Canet und Pedro Acosta kratzten bereits früh am Streckenrekord von 2022.

Der fiel schließlich durch Chantra, der die alte Bestmarke um knapp drei Hundertstelsekunden unterbot. Doch sowohl Canet als auch Lopez, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem 18. und letzten Platz befand, legten noch einmal nach und zogen im Schlusssprint an Chantra vorbei, der damit auf Platz drei zurückfiel.

"Ich bin wirklich sehr glücklich", sagt Polesetter Lopez. "Nach dem Rennen in Portimao war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich spürte, dass mehr drin gewesen wäre."

"Hier lief es zu Beginn des Qualifyings ganz gut, aber das Gefühl für das Hinterrad war nicht perfekt. Es lag am Reifen", erklärt der Boscoscuro-Pilot. "Wir haben ihn gewechselt und danach hatte ich deutlich mehr Grip. Meine Runde war dann sehr gut."

Dixon konnte sich im zweiten Run nicht mehr steigern und wurde Vierter vor Acosta und Celestino Vietti. Manuel Gonzalez, Tony Arbolino und Joe Roberts fuhren auf den Plätzen sieben bis neun in Reihe drei. Albert Arenas komplettierte die Top 10.

Der gestürzte Salac konnte nach einer Blitzreparatur an seiner Kalex noch einmal ausrücken und betrieb mit Startplatz 13 Schadensbegrenzung. Fermin Aldeguer, Polesetter in Argentinien vor einem Jahr, beendete das Qualifying auf Position 16.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.