Moto2-Qualifying Barcelona: Pole für Dixon, Arbolino in Q1 raus

Jake Dixon unterstrich sein Tempo am Vormittag in Barcelona auch im Moto2-Qualifying und sicherte sich mit einer Bestzeit von 1:44.089 Minuten seine erste Pole der Saison. Aron Canet musste sich um 0,095 Sekunden geschlagen geben und wurde Zweiter. Ai Ogura belegte Platz drei.

"Im Qualifying lief es fantastisch, nachdem wir gestern im zweiten Freien Training große Probleme hatten", erklärt Polesetter Dixon, dem es gestern an Grip fehlte. " Wir haben dann aber herausgefunden, dass es einfach ein schlechter Reifen war."

"Heute Vormittag sind wir mit einem neuen Reifen rausgegangen und alle Probleme waren weg. Ich muss mich bei meinem Team bedanken, dass man mich in solchen Situationen zurückhält. Ich bin da nämlich immer richtig sauer. Deshalb vielen Dank an das Team. Jetzt freue ich mich auf morgen", so der Kalex-Pilot.

Für WM-Verfolger Tony Arbolino ging es bereits im ersten Quali-Abschnitt um alles. Der Italiener hat an diesem Wochenende sichtlich zu kämpfen. Nach drei Trainings rangierte er im Klassement nur an 21. Stelle und tat sich auch in Q1 schwer.

Kurz vor dem Ende der Session schob sich Arbolino zwar auf den vierten Platz, wurde aber gleich wieder von Barry Baltus verdrängt. Nach einem Fehler auf seiner letzten Runde konnte sich Arbolino dann nicht mehr steigern und verlor sogar eine weitere Position an Bo Bendsneyder, war also nur noch Sechster.

Der aktuelle WM-Zweite wird morgen von Startplatz 20 ins Rennen gehen müssen. Statt ihm zogen Somkiat Chantra, Sergio Garcia, Filip Salac und Baltus nachträglich in Q2 ein.

Im zweiten Quali-Abschnitt setzten sich zunächst Ogura, Albert Arenas und Fermin Aldeguer an die Spitze, wobei die Top 3 nur 62 Tausendstel trennten. Doch dabei blieb es nicht. Im Schlussangriff zogen Dixon und Canet an Ogura vorbei.

Auch Manuel Gonzalez verbesserte sich. An der ersten Reihe scheiterte er nur um eine Tausendstelsekunde, sodass sich Ogura auf Platz drei hielt. Arenas und Aldeguer konnten sich nicht mehr steigern. Sie rutschen auf die Plätze fünf und sechs ab.

Aldeguers Boscoscuro-Kollege Alonso Lopez wurde Siebter, gefolgt von Garcia, der nach seinem Q1-Erfolg auf Startplatz acht fuhr. WM-Leader Pedro Acosta kam nicht über die neunte Position hinaus. Ihm wurde die letzte Runde wegen Missachtung der Tracklimits gestrichen. Sie war aber ohnehin nicht schneller.

Die Top 10 komplettierte Baltus. Hinter ihm reihten sich Sam Lowes, Chantra und Salac ein. Spielberg-Sieger Celestino Vietti beendete das Qualifying nur auf Platz 15.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.